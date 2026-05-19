Statkraft satser milliarder på vannkraftoppgraderinger de neste ti årene

Statkraft vil investere milliarder i oppgradering og vedlikehold av vannkraftverk for å øke produksjonen. Prosjektene inkluderer nye kraftverk og modernisering av gamle anlegg for å forbedre tilbudet til kraftmarkedet og sikre leveranser til 2100.

Statkraft planlegger omfattende investeringer i norsk vannkraft de neste årene. Ifølge Pål Eitrheim, konserndirektør for Norden i Statkraft , vil selskapet være blant de største investeringstakerne på fastlandet i Norge i årene som kommer.

Investeringene vil hovedsakelig gå til oppgradering, vedlikehold og utbygging av eksisterende vannkraftanlegg, samt nye prosjekter for å øke produksjonen og effektiviteten. Obste delen av investeringene, cirka halvparten, skal dedikeres til rehabilitering og større vedlikeholdsarbeid på eksisterende vannkraftanlegg, som i dag domineres av anlegg som er bygd før 1970. Mange av dem ble etablert i perioden mellom 1920 og 1950. Eitrheim refererer til Nore vannkraftverk i Buskerud som ett eksempel, som ble bygget samme år som Sigrid Undset vant Nobels litteraturpris.

Nå, nær 100 år senere, inngår dette kraftverket som en del av oppgraderingsplanene. Blant statkrafts prosjekter er utbygging av nye Nore vannkraftverk, prosjektet Mår på Rjukan i Telemark, Aura i Møre og Romsdal, samt Svean i Trondheim, som forventes å koste 1,2 milliarder kroner. Videre skal det installeres et tredje aggregat i Alta. Disse tiltakene vil gi mer effekt og gi Statkraft mulighet til å produsere mer kraft når etterspørselen er høy.

Dette kan ha en betydelig effekt på å jevne ut kraftprisene og redusere de verste prisoppgangene i markedet





