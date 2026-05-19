Statkraft satser på norsk vannkraft for å utnytte vannet bedre

Statkraft, en av Norges største kraftselskaper, har en ambisjon om å installere anleggene som ble brukt for 50-100 år siden. De planlegger å investere i rehabilitering, oppgradering og nybygg av vannkraftanlegg for å utnytte vannet bedre og produsere mer kraft når markedet trenger det. De planlegger også å installere et tredje aggregat i Alta og bygge nye kraftverk i Nore, Mår på Rjukan og Aura.

Det er jo nesten utrolig at en har klart å installere de anleggene som en gjorde for 50–100 år siden, sier Pål Eitrheim. Foto: Vidar Ruud/NTB – Vi blir blant dem som skal investere mest på fastlandet i Norge de neste årene.

Både fordi det er nødvendig, men også fordi det er viktig, både for Norge og norsk næringsliv, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Norden i Statkraft, til NTB. Mesteparten av investeringene skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg for å utnytte vannet bedre. – Mer enn halvparten av den vannkraften som vi produserer i dag, kommer fra kraftverk som er bygd før 1970.

Veldig mange ble bygd i perioden 1920 til 1950. Vi har jo ett kraftverk i Nore i Buskerud, som blir hundre år om to år. Det ble bygget det året Sigrid Undset fikk Nobels litteraturpris, sier konserndirektøren. For bare to år siden, anslo Statkraft at de skulle investere å 44–67 milliarder kroner.

For det første har Statkraft spisset strategien sin, og satser hardere på kjernevirksomheten med norsk vannkraft i spissen. Videre har flere prosjekter blitt modnet og konkretisert siden 2024. Cirka halvparten av pengene skal investeres i rehabilitering og større vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg. Cirka 40 prosent skal gå til oppgraderinger og nybygg i vannkraften.

Mens cirka ti prosent skal gå til landbasert vindkraft. – Blant prosjektene det er snakk om, er nye Nore vannkraftverk, Mår på Rjukan i Telemark, Aura i Møre og Romsdal, og akkurat nå bygger vi jo nye Svean i Trondheim. Det er et prosjekt på 1,2 milliarder kroner som allerede er godt i gang. Videre skal det installeres et tredje aggregat i Alta blant annet, sier Eitrheim.

Men det vi får ut av det er hovedsakelig mer effekt, sånn at vi kan produsere mer kraft når markedet trenger det. Da kan vi barbere noen av de verste pristoppene, sier konserndirektøren. – Det er jo imponerende å se hva folk fikk til for 50–100 år siden. Det er noen byggverk der ute som har tålt tidas tann ganske godt.

Men det er jo samtidig kommet til det punktet at det nærmer seg en tung vedlikeholdsperiode. – Det er jo nesten utrolig at en har klart å installere de anleggene som en gjorde for 50–100 år siden. At de har vært så effektive og tjent oss så godt så lenge, det er nesten ufattelig å begripe. Ja, nå bygger vi for at det skal holde til år 2100.

Det er ambisjonen. Tidligere i måneden leverde Statkraft et kvartalsresultat på 8,1 milliarder kroner etter skatt. Høye kraftpriser i Norden bidro til god inntjening





