Statnett begrenser nettkapasitet i nord – Høyre og Frp kritiserer regjeringen

Statnett har innført begrensninger på reservasjoner for nettkapasitet til nytt strømforbruk nord for Svartisen, noe som utløser kritikk fra Høyre og Fremskrittspartiet. De anklager regjeringen for brutte løfter og manglende kontroll over kraftsituasjonen. Energiministeren svarer med å peke på tidligere regjeringers forsømmelser.

Statnett begrunner tiltaket med at det forventes en betydelig økning i strømforbruket fra Svartisen og nordover i årene som kommer, og at dette kan overstige kapasiteten i kraftsystemet. Som en konsekvens innføres en midlertidig stans i reservasjoner for nettkapasitet for alt nytt strømforbruk over 5 MW nord for Svartisen. I tillegg reduseres grensen for vanlig forbruk fra 5 til 1 MW i Øst-Finnmark, med unntak for kunder som allerede har reservert kapasitet.

Denne beslutningen kommer etter en periode med kraftig økning i strømforbruk og reservasjoner i området, spesielt etter 2023 da Statnett økte grensen for vanlig forbruk til 5 MW. Totalt er det meldt inn en økning i etterspørselen på 120 MW. Høyre anklager regjeringen for å ha brutt løfter om å øke fornybar kraftproduksjon i Finnmark i takt med elektrifiseringen av Melkøya innen 2030.

Aleksander Stokkebø, Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, beskriver Statnetts beslutning som en fallitterklæring for regjeringens energipolitikk og frykter at lignende konsekvenser vil oppstå i andre deler av landet. Han stiller spørsmål ved regjeringens kontroll over kraftsituasjonen og ber energiminister Terje Aasland om å ta grep. Energiminister Aasland svarer på kritikken ved å påpeke at Høyre og Fremskrittspartiet hadde makten i åtte år uten å adressere det økende strømforbruket og behovet for oppgradering av strømnettet.

Han hevder at nettet i nord burde vært oppgradert for 20 år siden, og at området har vært forsømt. Regjeringen har nå igangsatt et kraft- og industriløft for Finnmark, med fokus på forenkling, digitalisering og fjerning av unødvendige krav. Aasland understreker at Statnetts beslutning er tatt for å sikre energiforsyningen i nord, og at regjeringen vil prioritere arbeidet med å styrke forsyningsevnen.

Han presiserer også at alminnelig forbruk opp til 5 MW fortsatt vil ha tilgang til strømnettet i de fleste områder, og at de fleste bedrifter vil være under denne grensen. Et typisk forbruk på 1 MW tilsvarer en mindre industribedrift, en større skole eller et offentlig bygg, mens 5 MW er vanlig for større industribedrifter, landbaserte oppdrettsanlegg eller landstrøm til cruiseskip





