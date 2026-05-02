Statnetts beslutning utløser kraftig kritikk: – En katastrofe for Nord-Norge

Statnetts beslutning om å ikke reservere kapasitet til nye industriprosjekter i Nord-Norge møtes med skarpe reaksjoner fra både industriledere og NHO. De frykter at dette vil hindre omstilling, næringsutvikling og arbeidsplasser.

Beslutningen fra Statnett om å ikke reservere kapasitet til nye, store industriprosjekter i strømnett et nord for Svartisen i Nordland har utløst sterke reaksjoner. Eirik Frantzen, konsernsjef i Nordkraft og styreleder i Sparebank1 Nord-Norge , beskriver situasjonen som dramatisk og advarer om at industrien allerede vurderer å flytte investeringer til andre steder.

Han understreker at mangelen på strømtilgang truer både eksisterende arbeidsplasser og muligheten for fremtidig vekst i regionen. Frantzen kritiserer Statnetts prioriteringer, og mener at det er uakseptabelt å sette forbruksvekst opp mot industriens behov. Han argumenterer for at begge deler er nødvendig for å opprettholde både levekår og næringsliv i Nord-Norge. NHO-sjef Ole Erik Almlid deler Frantzens bekymring og kaller situasjonen for en krise.

Han påpeker at Nord-Norge har et enormt potensial for å realisere en grønn omstilling og utvikle ny industri, men at dette nå settes i fare. Almlid understreker behovet for mer kraft og nettutbygging, og kritiserer mangelen på handling fra myndighetene. NHO foreslår en rekke tiltak for å fremskynde utbyggingen, inkludert å halvere planleggingstiden, pålegge kommunene å utrede vindkraft, og belønne dem for kraftutbygginger. Han advarer om at manglende krafttilgang vil føre til at industriinvesteringer skrinlegges og arbeidsplasser går tapt.

Almlid fremhever at det er på tide å erkjenne alvoret i situasjonen og iverksette konkrete tiltak. Riksrevisjonen har tidligere kritisert manglende kapasitet i strømnettet, og påpekt at dette hemmer omstillingen og næringsutviklingen. Frantzen påpeker at de har levd i en situasjon der det har vært vanskelig å få tildelt kraft i Lofoten, Vesterålen, Hålogaland og Ofoten i lang tid. Han mener at regjeringen må instruere Statnett og utarbeide en tiltaksplan, særlig for Nord-Norge, og ha tydelig eierstyring.

Han stiller spørsmål ved hvilke kriterier Statnett skal styre etter, og argumenterer for at tilknytning til industri som ønsker å utvikle landet bør være en prioritet. Almlid understreker at det er et gap mellom statens mål og virkemidler, og at det er behov for bedre koordinering mellom ulike offentlige instanser. Han påpeker at NHO er villig til å bidra i diskusjonen om løsninger.

Frantzen er uenig i Statnetts begrunnelse for å stanse nye reservasjoner, og understreker at 16 nordnorske kraftselskaper deler et annet syn





Norscan Partners etablerer seg i Nord-Norge med ny partnerNorscan Partners utvider sitt team og åpner kontor i Tromsø, med Stig Tore Johnsen som ny partner. Johnsen kommer fra stillingen som kommunedirektør i Tromsø kommune og bringer med seg bred erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Statnett innkalt til Stortinget etter kraftstopp i Nord-NorgeDen plutselige kraftstoppen i Nord-Norge har skapt stor uro blant næringslivet og politikere. Statnett blir nå innkalt til Stortinget for å forklare beslutningen om å stoppe nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen. Stortingsrepresentant Nina Dons-Hansen fra Troms Høyre understreker at det er avgjørende å få klarhet i bakgrunnen for avgjørelsen og finne mulige løsninger.

Kraftselskaper i Nord-Norge vil beholde gasskraftverket på MelkøyaKraftselskaper i Nord-Norge ønsker å holde gasskraftverket på Melkøya i drift selv etter elektrifiseringen av naturgassanlegget. Bakgrunnen er Statnetts beslutning om å ikke reservere kraft til ny industri nord for Svartisen. Fylkesordfører i Finnmark advarer mot en kraftkrise og krever alternative løsninger.

Næringslivet tordner mot Statnett-stopp i Nord-NorgeNHO og Sjømat Norge går hardt ut mot Statnetts beslutning om å stanse nye reservasjoner av nettkapasitet i Nord-Norge. De krever umiddelbar politisk handling.

Statnett kalt inn til Stortinget etter kraftstopp i Nord-NorgeStatnett er innkalt til Stortinget for å forklare den plutselige stansen i nye strømreservasjoner til industriprosjekter nord for Svartisen. Politikere fra Nord-Norge uttrykker bekymring for konsekvensene for næringslivet, forsvaret og samfunnsutviklingen.

