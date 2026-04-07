Statnetts tariffendringer: Skal industrien betale prisen for manglende nettutbygging?

Debattinnlegg advarer mot Statnetts foreslåtte tariffendringer som kan skade kraftkrevende industri. Innlegget argumenterer for at industrien ikke er problemet, men heller manglende utbygging av strømnettet.

Det er en svært bekymringsfull utvikling at Statnett fremmer tariffendringer som potensielt vil gjøre energikrevende industri dyrere og mer uforutsigbar. Hovedargumentet i dette innlegget er at problemet ikke ligger i industriens bruk av strøm, men i manglende nettutbygging som ikke har fulgt med den raske utviklingen i energibehovet. Dette innlegget er et debattinnlegg og gir uttrykk for skribentens meninger, som kan sendes inn til debatt@tu.no. Bakgrunnen er klar: strømnettet er under press.

Økende elektrifisering innen transport, petroleumsvirksomhet og fremveksten av nye næringer skaper et voksende behov for kraft. Samtidig har utbyggingen av strømnettet vært for langsom i mange år. Spørsmålet blir derfor: Skal industrien virkelig betale prisen for at strømnettet ikke er utvidet i tide?\Statnetts forslag inkluderer blant annet reduksjon av rabatter som i dag kommer energikrevende industri til gode på deler av nettleien, samt innføring av en ny kapasitetskomponent som vil øke kostnadene for forbrukere med høyt effektuttak. I tillegg vurderes ordninger som kan tvinge industrien til å redusere strømforbruket når strømprisene er høye. Dette kan virke teknisk, men konsekvensene er politiske. Kraftforedlende industri har i flere tiår hatt en differensiert nettariff som følge av fordelene den gir kraftsystemet gjennom stabilt strømforbruk, jevn belastning gjennom døgnet og stordriftsfordeler i nettet. Dette var også Statnetts egen begrunnelse så sent som i 2021. Det er vanskelig å se at disse forholdene plutselig har forsvunnet. Tvert imot er stabil etterspørsel etter kraft en vesentlig del av et fleksibelt kraftsystem. Når store industribedrifter har et jevnt forbruk gjennom året, bidrar det til å utnytte produksjonskapasiteten bedre og redusere systemkostnader. Statnett argumenterer imidlertid for at verdien av denne industrien for kraftsystemet er lavere enn før, og peker på at andre virksomheter kan ha høyere betalingsevne. Bjørn Ugedal i Mo industripark understreker at når ny industri og elektrifisering krever mer kapasitet, bør hovedfokuset være å bygge mer nett, raskere.\Norge kan ikke føre en industripolitikk som gradvis presser kraftforedlende industri ut av sine eksisterende rammevilkår. I Europa jobbes det aktivt for å styrke konkurransekraften til energiintensiv industri, nettopp fordi den er avgjørende for både økonomi og klimamål. EU-kommisjonen har fremlagt en handlingsplan for stål- og metallindustrien der et hovedmål er å sikre tilgang til rimelig og stabil energi for industrien, blant annet gjennom bedre tilgang til langsiktige kraftavtaler og tiltak for å redusere energikostnadene. Flere europeiske land har også innført konkrete tiltak for å styrke industrien. EU har for eksempel innført karbonprising på grensen for å beskytte europeisk industri mot konkurranse fra land med svakere klimaregler. Samtidig har land som Tyskland valgt å subsidiere strømprisen for energiintensiv industri for å sikre konkurransekraften til blant annet stål- og kjemiindustrien. Historisk har også Norge hatt en tydelig forståelse av dette. Store deler av norsk vannkraftutbygging og kraftnett ble etablert for å forsyne prosessindustri med stabil og konkurransedyktig energi. I et slikt perspektiv virker det som et paradoks hvis denne industrien nå skal få svekkede rammevilkår. Strømnettet må utnyttes bedre, men hovedproblemet er ikke industriens bruk av strøm. Problemet er at nettutbyggingen ikke har holdt tritt med utviklingen. Hvis løsningen blir å øke kostnadene for industrien, risikerer vi å svekke konkurransekraften til noen av de mest verdiskapende arbeidsplassene i landet. Det er derfor avgjørende at endringer i tariffsystemet ikke flytter kostnadene for manglende nettutbygging over på industrien som allerede bidrar med stabil etterspørsel etter kraft og store verdier for samfunnet





