Statsbudsjettet sprenges: Strømprisen koster Norge milliarder mer enn antatt

Økte strømpriser, drevet av globale hendelser som krigen i Midtøsten, har ført til at regjeringens ordning for strømpriskompensasjon, kjent som «norgespris», overskrider de opprinnelige budsjettanslagene betydelig. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det reviderte budsjettet vil reflektere en høyere kostnad for ordningen, men forsikrer samtidig om at staten vil dekke regningen for 2026.

De økte strømprisene har vist seg å være en betydelig dyrere affære for Norge enn det opprinnelig ble anslått. Statsminister Jonas Gahr Støre har bekreftet at den såkalte norgespris-ordningen vil koste mer enn budsjettert for inneværende år, en hendelse som vil bli reflektert i det kommende reviderte budsjettet.

Ved inngangen til året hadde regjeringen satt av 9,1 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2026 til denne ordningen. Imidlertid ble det allerede den gang understreket at dette anslaget var beheftet med stor usikkerhet. Utgifter og inntekter for staten ble varslet å være avhengig av en rekke faktorer, inkludert antall som benytter seg av ordningen, utviklingen i strømpriser og det generelle strømforbruket.

Dessverre har 2026 startet med en kombinasjon av både høyt strømforbruk, forsterket av en streng vinter, og markant høyere strømpriser. En vesentlig bidragsyter til prishoppet forklares med den pågående konflikten i Midtøsten, spesielt den eskalerende situasjonen rundt Iran.

Til tross for de uforutsette kostnadsøkningene, uttrykker statsministeren tilfredshet med at norgespris-ordningen demonstrerer sin verdi ved å tilby innbyggerne trygghet og forutsigbarhet i en sentral del av hverdagsøkonomien – strømprisene. Han presenterte nylig et regnestykke som viste at staten allerede hadde brukt 6,4 milliarder kroner på ordningen i januar og februar alene. Dette tilsvarer hele 70 prosent av den opprinnelige rammen for hele året, noe som gjør det åpenbart at den budsjetterte rammen ikke vil holde.

Iran-konflikten har igjen blitt pekt på som en driver bak prisøkningen, og det observeres et generelt høyere kostnadsnivå enn det som ble forutsatt i de opprinnelige budsjettavtalene. I mai forventes regjeringen å legge frem sitt reviderte budsjett, hvor det blir nødvendig å allokere ytterligere midler for å kunne fortsette finansieringen av norgespris-ordningen ut året.

Når det gjelder fremtidige år, understreker statsministeren at norgespris må vurderes på nytt basert på de siste anslagene for energiprisutviklingen. Han forsikrer imidlertid at det som er budsjettert for norgespris i 2026, vil bli ivaretatt for inneværende år. Ordningen med norgespris er vedtatt å gjelde frem til utgangen av 2029. Likevel er det planlagt at selve prisen skal justeres den 1. januar 2027, i tråd med den forventede utviklingen i strømprisene.

Den nåværende situasjonen viser tydelig hvor viktig det er med fleksible budsjettmekanismer som kan tilpasse seg uforutsette globale hendelser og deres påvirkning på nasjonal økonomi. Det å være forberedt på slike kostnadsavvik er en essensiell del av god økonomisk styring, spesielt når det gjelder velferdsordninger som direkte påvirker husholdningenes økonomi





Strømpriser Statsbudsjett Norgespris Energi Kompensasjonsordning

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

