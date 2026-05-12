Statsforvalteren i Rogaland fast på at Ikea på Forus må bygge flere sykkelparkeringsplasser enn bilplasser

Statsforvalteren i Rogaland har fast bestemt seg for at Ikea på Forus må bygge 1099 sykkelparkeringsplasser og kun 183 plasser for bil. De fikk ikke dispensasjon til heller å etablere 590 parkeringsplasser for bil. Tirsdag gikk Stortingets kommunalkomité inn for å overprøve avgjørelsen og la dem bygge vanlige parkeringsplasser.

Tirsdag gikk Stortingets kommunalkomité inn for å overprøve avgjørelsen og la dem bygge vanlige parkeringsplasser. Ikeas sykkelproblemer på Forus kan være løst innen juni, sier stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen (Frp). De har lagt fram et forslag om å gi dispensasjon. Både Høyre og Senterpartiet støtter dette.

Også KrF har tidligere stilt seg positive til dette. Bakgrunnen for saken er at Ikea ønsker å samlokalisere varehus og lager i Forus. Stavanger kommune ga dispensasjon til å etablere flere parkeringsplasser enn det var lagt opp til. Statsforvalteren mener at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, fordi dette vil føre til økt bilbruk til og fra Forus og Ikea.

Dette er i strid med målene om redusert biltrafikk og lavere klimagassutslipp, som ligger til grunn for planen for området og nasjonale føringer





