Statsminister Jonas Gahr Støres sønn går ut mot planene om Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka

Statsminister Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, går ut mot planene om Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka. Utsikt fra Rødbykollen og Prekestolåsen over området i Hurummarka der Chemring Nobel ser på mulighetene til å bygge en ny sprengstoffabrikk. Regjeringen ønsker å bygge det som i så fall vil bli Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka på Hurum, der Magnus Støre (36) bor med kone og to sønner. Målet er at fabrikken skal være i drift i 2030.

Statsminister Jonas Gahr Støre s sønn, Magnus Støre , går ut mot planene om Europa s største sprengstoffabrikk i Hurummarka . Utsikt fra Rødbykollen og Prekestolåsen over området i Hurummarka der Chemring Nobel ser på mulighetene til å bygge en ny sprengstoffabrikk.

Regjeringen ønsker å bygge det som i så fall vil bli Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka på Hurum, der Magnus Støre (36) bor med kone og to sønner. Målet er at fabrikken skal være i drift i 2030. – Jeg ønsker at Hurum fortsatt skal være et sted for vann og natur, ikke ild og eksplosiver, sier Magnus Støre til Planene ble lansert etter Russlands fullskalakrig mot Ukraina i 2022.

I 2024 besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) den eksisterende fabrikken til Chemring Nobel på Hurum. – Regjeringen samarbeider tett med forsvarsindustrien for å skalere opp produksjonen. Det er viktig for at vi skal kunne møte norske, allierte og ukrainske behov, sa statsministeren til NTB da. – Jeg tror ikke en massiv opprustning av Nato, som allerede er verdens mektigste forsvarsallianse – med USA i spissen, vil føre til en trygg verden, sier han til avisen.

Han og kona Mette Harr Støre har startet Selvig Fredsgård i Hurum, og ønsker at Hurummarka skal bli «et arnested for en global fredsbevegelse». Planene om fabrikken utløste i februar 2025 store demonstrasjoner blant flere grupper. Hurum og Røyken Naturvernforbund samlet da inn over 3000 underskrifter mot utbyggingen. I starten av juni i år har tallet steget til over 6000.

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