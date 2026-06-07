Statsministerens sønn demonstrerer mot sprengstoffabrikken på Hurum

Magnus Støre, sønn av statsminister Jonas Gahr Støre, demonstrerer mot planene om å bygge Europas største sprengstoffabrikk på Hurum. Han mener at det er et veiskille for menneskeheten og at det er viktig å løfte fredelige løsninger.

Vannet er speilblankt og urørlig, der de massive grantoppene reflekteres mot vannhinnen. Her finnes urgammel skog, truede arter og et skjørt økosystem. Magnus Støre (36) speider utover vannet.

Dette er skogen han kaller et hjem, dit han tar med familien for å fiske og gå tur - for å finne ro. Nå står alt på spill for denne skogen her på Hurum, og slik Magnus ser det - for menneskeheten. - Dette er et veiskille. - Dette er hjertet av Hurummarka.

Hit kommer vi med barna våre for å gå på ski og sove i telt. Her, midt i dette enorme skogområdet like ved Oslofjorden, ønsker regjeringen å bygge det som i så fall vil bli Europas største sprengstoffabrikk. - Jeg ønsker at Hurum fortsatt skal være et sted for vann og natur, ikke ild og eksplosiver, sier Støre.

Planene for sprengstoffabrikken ble lansert etter at Russland gikk til fullskalakrig mot nabolandet Ukraina i 2022, i det som har kastet den vestlige verden ut i en ny sikkerhetspolitisk krise. På samme tid raser det også en storkrig i Midtøsten: USA og Israel gått til angrep mot Iran, og i Gaza er over 70 000 palestinere drept. Nå foregår det en storstilt opprustningopprustningDette betyr å øke militær styrke ved å produsere flere våpen og militært utstyr.

, der ønsket om flere granater, missiler, sprengstoff og dødelig teknologi er nærmest umettelig. - Vi er på feil kurs, sier han. Sprengstoffabrikken Chemring Nobel har allerede en fabrikk på Hurum. Selskapet er britiskeid og eksporterer til blant annet USA.

Amerikanerne selger så våpen videre til andre land, slik som Israel. Chemring Nobel har tidligere uttalt til VG at de ikke kunne utelukke at deres norskproduserte våpenkomponenter brukes i den israelske krigføringen i Gaza. I 2024 var statsminister Jonas Gahr Støre på besøk på fabrikken. Da ble det lansert at de utredet muligheten for bygging enda en fabrikk.

- Regjeringen samarbeider tett med forsvarsindustrien for å skalere opp produksjonen. Det vil vi fortsette med. Det er viktig for at vi skal kunne møte norske, allierte og ukrainske behov, sa Støre til NTB da han besøkte fabrikken. Det har vært en bred politisk enighet om opprustning av det norske forsvaret.

I dag er planleggingen kommet mye lenger. Målet til norske myndigheter er at fabrikken er oppe og går i 2030. Plasseringen er ikke endelig vedtatt, men Hurummarka står igjen som eneste alternativ. Magnus Støre ser utover tretoppene.

- Norske myndigheter sier at det eneste alternativet vi har nå, med et aggressivt Russland, for å styrke forsvarsevnen til Norge og Nato, er å bygge denne fabrikken. - Jeg tror ikke en massiv opprustning av Nato som allerede er verdens mektigste forsvarsallianse - med USA i spissen, vil føre til en trygg verden, sier han. - Initiativet vårt er å løfte fredelige løsninger som en reell mulighet vi har ved hvert veiskille.

- Samtidig vil vestligere ledere si at de forsøkte denne linjen med dialog i tiår etter tiår, men det førte til at Russland invaderte Krim-halvøya og videre en fullskala-invasjon av Ukraina. Det eneste som funker mot Russland er avskrekking, sier de nå. - Det er en argumentasjon som bare gir mening innenfor et krigsparadigmet. Fredsparadigmet har en annen logikk, der dialog og fredelig fremferd alltid er en reell mulighet.

Du får plass til de ti-tolv herrene som driver verden mot avgrunnen på en liten skolebuss. Men, vi er åtte milliarder mennesker på kloden. - Vårt initiativ går ut til alle disse, en invitasjon om å være med å skape en fremtid verdt å håpe på, slik at disse ti-tolv herrene ikke får bestemme vår fremtid. Han mener at vi må tørre å se på samfunnet vårt på nytt.

- Opprustningen vi setter i gang med nå vil gi historiens sterkeste militær kraft til det vestlige demokratiet anno 2035. Og med de fascistiske fremvekstene og tendensene vi har nå, har jeg ikke tro på at det leder til noe trygt for noen av oss. Og han fortsetter: - Arbeidet for å løfte fred, ikkevold og naturvern er en reell vei fremover, og det å jobbe for dette er vår generasjons viktigste arbeide.

Gjennom tett skog, lyng og vridde fururøtter, fører skogen oss opp på en knaus med utsikt mot et skogholt, kanskje over hundre år gammelt, som har stått her på urørt mark. Magnus går videre på stien og støtter seg på en vandrestav. - Den der har jeg aldri sett før her! En massiv fjellvegg ruver opp foran oss, dekket av turkis lav og grønn mose.

- Dette er klassisk landskap her, med bratte rødlige granittknauser, gammel furuskog og et mangfold av arter, lav og sopp. Han setter seg ned på en stein. - Føler du at det er en fordel eller en ulempe å være statsministerens sønn når du skal demonstrere mot dette





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