Statsministerens sønn protesterer mot Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka

Magnus Støre, sønn av statsminister Jonas Gahr Støre, går imot planene om å bygge Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka. Han ønsker å bevare området for vann og natur, og fremmer i stedet fredsarbeid.

Statsminister Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre , har tatt et markant standpunkt mot regjeringens planer om å bygge Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka . Området, som ligger på Hurum der Magnus Støre bor med kone og to sønner, er ifølge ham et sted for vann og natur, ikke ild og eksplosiver.

Han uttaler til avisen at han håper Hurum fortsatt kan være et arnested for en global fredsbevegelse, og han og kona Mette Harr Støre har startet Selvig Fredsgård for å fremme dette formålet. Planene om fabrikken ble lansert etter Russlands fullskalakrig mot Ukraina i 2022, og i 2024 besøkte statsminister Jonas Gahr Støre den eksisterende fabrikken til Chemring Nobel på Hurum.

Regjeringen har understreket at utbyggingen er nødvendig for å møte norske, allierte og ukrainske behov for forsvarsmateriell, og målet er at fabrikken skal være i drift innen 2030. Magnus Støre stiller seg imidlertid kritisk til denne opprustningen. Han mener at en massiv opprustning av NATO, som allerede er verdens mektigste forsvarsallianse med USA i spissen, ikke vil føre til en tryggere verden, men tvert imot kan eskalere konflikter. Motstanden mot fabrikken har vokst seg sterk blant lokalbefolkningen og miljøorganisasjoner.

Hurum og Røyken Naturvernforbund samlet i februar 2025 inn over 3000 underskrifter mot utbyggingen, og tallet hadde i starten av juni steget til over 6000. Demonstrasjonene har tiltrukket seg bred oppmerksomhet, og debatten om forsvarsindustriens rolle i lokalsamfunnet er blitt stadig mer intens. Magnus Støre håper at hans engasjement kan bidra til å bevare Hurummarka som et naturområde og et symbol på fred, i stedet for å bli et industriområde for eksplosiver.

Han oppfordrer myndighetene til å vurdere alternativer som ikke ødelegger unik natur og lokalsamfunnets identitet. Samtidig peker forsvarsindustrien og regjeringen på sikkerhetspolitiske hensyn. Økt produksjon av sprengstoff er avgjørende for å støtte Ukraina og styrke NATOs forsvarskapasitet i en tid med økt trusselnivå fra Russland. Chemring Nobel, som driver den eksisterende fabrikken på Hurum, ønsker å utvide for å møte den økte etterspørselen.

Magnus Støres standpunkt setter søkelyset på dilemmaet mellom nasjonal sikkerhet og miljøvern, samt spenningen mellom sentrale myndigheter og lokalbefolkningens ønsker. Saken har også politiske dimensjoner, ettersom statsministerens egen sønn går imot regjeringens politikk. Det gjenstår å se hvordan denne konflikten vil utvikle seg, og om protestene kan påvirke beslutningsprosessen i tiden fremover





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Magnus Støre Sprengstoffabrikk Hurummarka Chemring Nobel Forsvarsindustri

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