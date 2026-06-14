Statssekretær kritiserer FrPs utenrikspolitikk som "gal og lat tenkning"

Andreas M. Kravik i Utenriksdepartementet går til angrep på Fremskrittspartiets kritikk av norsk utenrikspolitikk, forsvarer nasjonens forsvars- og diplomatiinnsats, og advarer mot en isolasjonistisk fremtid under FrP.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas M. Kravik, har i en ny uttalelse kritisert Fremskrittspartiet s utenrikspolitikk som en underlig blanding av ubegrunnet galskap og lat tenkning. Kravik, som har vært på reise fra Oslo til Paris for å følge med på sikkerhetspolitiske utviklinger, understreket at regjeringen har gjennomført den største moderniseringen av Forsvar et i nyere historie, med særlig fokus på å styrke det nasjonale tilstedeværelsen i nordområdene og på Svalbard.

Investeringer i infrastruktur og økt militær kapasitet er ifølge ham nødvendige elementer for å møte en stadig mer uforutsigbar internasjonal sikkerhetssituasjon, men de er ikke tilstrekkelige alene. Kravik påpeker at Norge også må satse på folkeretten, multilaterale institusjoner og freds‑ og konfliktdiplomati, særlig i regioner preget av uro og humanitære kriser. Han kritiserer Fremskrittspartiets kritikk av norsk utenrikspolitikk som tendensiøs og overdreven, og mener partiets holdning kan føre til at Norge trekker seg tilbake fra viktige fredsprosesser og diplomatiske initiativer.

I et møte med Dagbladet fremhevet Kravik at norsk fredsarbeid har bidratt til flere historisk betydningsfulle avtaler, blant annet i Nepal, Colombia og den såkalte Oslo‑prosessen. Han beskrev diplomati som en "billig form for diplomati", der kostnadene er beskjedne i forhold til de enorme pengebrukene på militær oppbygging. Med et årlig budsjett på 295 millioner kroner for freds‑ og forsoningsarbeid, tilsvarer dette rundt 0,7 prosent av Norges totale bistandsbudsjett.

Kravik argumenterte for at dette lille beløpet er et moralsk og solidaritetsbasert tiltak som også gir politiske gevinster: både USA og EU søker norsk innsikt i konflikter i Sudan, Sri Lanka, Somalia og Iran. Et nylig besøk i Iran demonstrerer hvordan slike samtaler kan åpne dører for bredere dialog om Ukraina, handel og andre kjerneinteresser for Norges økonomi.

Kravik advart mot en fremtidig utenrikspolitikk styrt av Fremskrittspartiet, og beskriver den som en innadvendt og isolasjonistisk tilnærming som vil svekke Norges tradisjonelle rolle som global freds‑ og forhandlingsmegler. Han påpekte at Norge, som en sjø‑, gass‑ og oljenasjon med omfattende internasjonale leverandørkjeder, ikke kan tillate seg å begrense sitt globale engasjement. En redusert bistandsinnsats og nedprioritering av diplomati vil etter hans mening svekke landets troverdighet i Europa, USA og i de store utviklingslandene.

På et tidspunkt hvor verdens usikkerhet øker, mener Kravik at Norge må beholde sin stemme og sitt handlingsrom på den internasjonale scenen, snarere enn å gå inn i en selvforskyldt isolasjon





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