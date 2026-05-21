Steen om kultursjokk og NHL: Jeg tror det kommer til å passe meg bra

Hun får sine goder. Det vil jeg våge å påstå, så får hun heller kommentere noe annet på det. Jeg føler at hun har det godt, smiler Steen .

Steen og de andre landslagsgutta deler om sin fascinasjon for klokker. Selv om NHL-kontrakten er signert, er det spill på det nest høyeste nivået som gjelder for Steen. – Det har vært annerledes. Måten å spille hockey på, og hvordan man er og funker på er litt annerledes enn det er i Europa, forteller Steen til TV 2, og fortsetter: – Jeg tror det kommer til å passe meg bra sånn hockey-messig, men man må bli vant til det.

I podkasten The Mullet fortalte Steen om de store forskjellene på amerikansk og svensk hockey. – Jeg fikk kultursjokk! Jeg kom over med en tanke om at det året jeg hadde i SHL kom til å hjelpe meg, i tillegg til den spillertypen jeg er, så kommer det til å passe meg bra. Det var bare så sykt annerledes.

Unggutten trekker frem at et nordamerikansk spillesystem og et europeisk system er to helt forskjellige verdener. Der det spilles mer konservativt og defensivt i Sverige, skal det jages mål og spilles offensivt i statene, mener Steen. – Den første matchen var tung. Det var drit dårlig.

Jeg hadde bare trent to ganger og lå hjemme på kveldene og pugget spilleboka. Men det kom seg fort, forteller han i podkasten. Neste sesong er det også spill i Syracuse som er planen for forwarden, hvor målet er å etablere seg i ligaen. Men for øyeblikket er målet for Steen å ta Norge videre i VM.

Norge står med 2 seiere og 1 tap på de tre første kampene. Torsdag venter Canada





