Stein Erik Hagen funeral scheduled in Oslo cathedral on Thursday

Oslo's cathedral is scheduled to host the funeral of one of the country's most prominent businessmen, Stein Erik Hagen. The funeral will take place on Thursday at 13:00, and is expected to be attended by family, friends, and various business leaders, politicians, and cultural figures.

Saken oppdateres Hagen bisettelse skjer i Oslo domkirke torsdag kl. 13 Familie, venner og flere næringslivstopper, politikere og kulturpersonligheter tar farvel med en av landets mest markante forretningsmenn...

... Hagen gikk bort 4. mai etter en hjertestans i sitt hjem, 69 år gammel. Kong Harald deltar også i bisettelsen, gjestene blir bedt om å reise seg når han og Prinsessen ankommer. Odd Reitan var Hagens konkurrent gjennom Rema i flere tiår.

Han beskriver dagen som vond. – Vi sloss skikkelig, men hadde respekt for hverandre likevel, sier Reitan. – Han var rett frem og sa masse ting og var veldig ærlig og plumpa ut med ting. Noen ganger falt det litt feil ut, men totalt sett er jo det bra.

Det er hyggelig å tenke på, sier Reitan. Hotel-kongen Petter Stordalen sier til VG at «det er en trist dag, men jeg tror det blir en fin bisettelse» Les også Slik fordelte Stein Erik Hagen imperiet sitt - Skulle hatt mange gode år igjen Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og nestleder Ola Svenneby trekker frem Hagen som en sterk støttespiller av Høyre. – Stein Erik skulle hatt mange gode år igjen.

Det kom veldig overraskende og er veldig vondt, sier tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til VG utenfor kirken. – Det er veldig vemodig, men det er viktig å hedre Stein Erik fordi han var en helt fantastisk mann. Han var samfunnsengasjert og deltok i samfunnsdebatten, sier tidligere Frp-leder Siv Jensen. Frp-leder Sylvi Listhaug sier: - Han var en markant næringslivsmann som har gjort veldig mye godt for mange.

Også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik deltar i bisettelsen. - Jeg vil være her i både respekt og takknemlighet for alt han har gjort. Han betydde mye for norsk næringsliv, sier han Følge bisettelsen fra dagskiftet på begravelsesbyråets nettsider Bare Camilla Hagen, Dattersfølger, har sagt at bisettelsen vil være i sin fars ånd. Familien skriver at «likt deilig som blomster er en gave til Sanitetskvinnene».

Stein Erik Hagen giftet seg med ektemannen Bendik Skinningsrud Hagen i Homenkollen Kapell. Foto: Helen Wesnes / VG / NTB





