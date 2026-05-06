Stein Erik Hagen har gått bort – et næringslivsimperium etterlates

Milliardæren Stein Erik Hagen døde 69 år gammel. Han etterlater seg en formue på over 30 milliarder kroner og et omfattende investeringsselskap.

Stein Erik Hagen , en av Norges mest fremtredende skikkelser i næringsliv et, har gått bort i sitt eget hjem etter en plutselig hjertestans. Han ble 69 år gammel.

Hagen var kjent for sin enorme rikdom og sin evne til å bygge opp store verdier gjennom strategiske investeringer. Han var i fjor rangert som nummer ni på Kapitals liste over landets rikeste personer. Etter hans bortgang står familien igjen med en betydelig arv, inkludert fire voksne barn og ektemannen Bendik Skinningsrud Hagen. Jan Ole Stangeland, som er administrerende direktør i Canica, beskrev Hagen som en raus person som hadde stor betydning for mange mennesker.

Han forsikret samtidig om at det langsiktige eierskapet i selskaper som Orkla vil fortsette i tråd med Hagens visjon og ånd. Grunnsteinen i Hagens imperium var investeringsselskapet Canica, som ble stiftet i 1985. Det var gjennom oppbyggingen av lavpriskjeden Rimi at Hagen for alvor markerte seg og ble en av de mest innflytelsesrike personene i det norske næringslivet.

Formuen til familien er i hovedsak konsentrert i Canica, og i 2025 ble den reelle formuen anslått til å være på hele 33,1 milliarder kroner. En sentral del av denne verdien ligger i eierskapet i Orkla, hvor Canica kontrollerer rundt 20 prosent av aksjene. I tillegg til dagligvarevirksomheten har familien store interesser innen eiendom gjennom Canica Eiendom og forvalter betydelige summer via Canica Investor. Et annet bemerkelsesverdig aspekt ved porteføljen er kunstsamlingen.

I årsrapporten fra 2024 beskrives kunsten som en sentral del av investeringsstrategien, og samlingen regnes som en av de viktigste og største private samlingene i hele Norden. Til tross for at verdiene var enorme, sørget Stein Erik Hagen for at han selv beholdt den faktiske kontrollen over imperiet frem til det siste. Gjennom tre spesielle A-aksjer i selskapet Tvist 1 hadde han en stemmerett som langt oversteg det faktiske eierskapet.

Selv om aksjene kun utgjorde 2,5 prosent av eierskapet i Canica og Canica Investor, ga de ham omtrent 74 prosent av stemmene. Dette betyr at han hadde et kvalifisert flertall, noe som er nødvendig for å gjennomføre de viktigste endringene i et selskap i henhold til aksjeloven.

Hagen var tydelig på at han ikke ønsket å gi fra seg denne kontrollen så lenge han var ved sine fulle fem, og han hadde inngått avtaler om dette for å sikre stabilitet i ledelsen. Når det gjelder arveoppgjøret, hadde Hagen allerede tatt omfattende grep for å forenkle overgangen. En stor del av verdiene i imperiet er allerede overført til barna.

For eksempel eies 90 prosent av Canica Investor av de tre eldste barna, Nina Camilla Hagen Sørli, Caroline Marie Hagen Kjos og Carl Erik Hagen, som hver eier 30 prosent via egne holdingselskaper. Hagen hadde en pragmatisk tilnærming til døden og hadde til og med arrangert en øvelse med barna kalt Pappa døde i går. Formålet med denne øvelsen var ikke å planlegge begravelsen, men å diskutere de forretningsmessige konsekvensene av hans bortgang.

Han mente det var smart å snakke gjennom fordeling av verdier og ansvarsområder mens man fortsatt var i live, slik at man unngikk konflikter og usikkerhet etterpå. Selv om fordelingen mellom barna skal ha vært noe skjev, var målet å skape ryddigere forhold for neste generasjon





