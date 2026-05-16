Steinar Nilsen advarer Bodø/Glimt-spillerne mot kraftfull 16. mai-kamp

Steinar Nilsen, den tidligere Tromsø- og Serie A-profilen, advarer Bodø/Glimt-spillerne mot lørdagens brennhete 16. mai-kamp. Han mener tilspillede bør bruke presset fra hjemmeforsvaret på Aspmyra stadion som ren bensin for full kraft.

Temperatur en før det nordnorske 16. mai-derbyet har nådd kokepunktet. Etter at det ble kjent at Bodø/Glimt-spillerne dropper å gå i borgertoget på 17. mai på grunn av kampprogrammet, var TIL raskt ute med å gjøre narr av erkerivalen på Facebook.

Steinar Nilsen, den tidligere Tromsø- og Serie A-profilen, spare ikke på kruttet når han lar tankene vandre til lørdagens brennhete oppgjør. Han sender nemlig ut en klar advarsel til alle som skal bære stripede drakta lørdag kveld – og som ikke har tenkt å bruke inngangen til kampen maksimalt. Nilsen mener TIL-spillerne må bruke presset fra hjemmefansen på Aspmyra stadion som ren bensin. – Det skal du bruke for maksimalt å trigge deg selv fra inngangen til kampen.

Blir du ikke trigget av presset, synes han du har ingenting å gjøre på en fotballbane lenger! Han mener Tromsø-gutta må bruke rollen som «underdog» for alt det er verdt i gultrøyenes egen hule – til tross for at det er de røde og hvite som leder Eliteserien med flere kamper spilt. – Tromsø-gutta har tatt store steg nærmere erkerivalen i spillemessig stabilitet. Prestasjonen sett under ett var ikke så ille, men analyserer Steinar Nilsen





