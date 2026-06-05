Steinar Wangen nekter for drap og medvirkning til selvdrap i Trollhättan-saken

Steinar Wangen (55) står i retten i Tønsberg for påstått drap på en kvinne i Trollhättan, Sverige, i september 2024. Han nekter straffskyld og hevder at hans Handlinger ikke er straffbare i Sverige, mens aktor påstår at han kvalte offeret med en pute. Dommeren understreker at drap er straffbart i begge land, og rettssaken behandles med omsorg for de etterlatte.

Torsdag startet rettssaken mot Steinar Wangen (55) ved Tønsberg tinghus, der aktor gjennomgikk en omfattende meldingsutveksling mellom Wangen og den fornærmede kvinnen som ble drept i en leilighet i Trollhättan , Sverige, i begynnelsen av september 2024.

Aktor og statsadvokat Peter André Johansen brukte store deler av den første rettsdagen til å lese opp meldinger, og dommer Roger Edvard Rosvoll oppfordret Wangen til å ta seg god tid og ikke stressa med sin forklaring. Wangen påsto at hans hukommelse er påvirket av fengselsoppholdet, men han hadde notert ned 13 punkter. Han nektet å erkjenne drap eller medvirkning til selvdrap, og hevdet at medvirkning til selvdrap ikke er straffbart i Sverige, derfor ikke gjelder for Norge.

Dommeren understreket at tiltalen er for drap, som er straffbart i begge land. Under rettsdagen ble det vist et bilde av kvinnen livløs på gulvet med blod i ansiktet og skum rundt munnen, noe som provoserte Wangen. Han påsto at politiet hadde lagt henne ned i den posisjonen, ikke han, og at hun lå med hodet på en pute i en sofa.

Wangen forsikrer om sin uskyld og sa at han ikke burde straffes, og uttrykte også at han sliter med hørselen, noe som førte til at alle i retten måtte snakke høyt og tydelig. Tiltalebeslutningen hevder at Wangen kvalte kvinnen med en pute, slik at hun døde av mangel på syre. Wangen benektet denne påstanden, men innrømte omfattende kontakt med kvinnen over en lengre periode før den påståtte drapet.

Dommeren spurte hva de gjorde i timen de ventet før hun tok medikamentene, og Wangen svarte at de snakket mye om aktiv dødshjelp. Wangens forsvarer, Gaute Nilsen, uttalte at Wangen skal gi en fri forklaring uten manus, og at han er kjent med problemstillingen i saken og vil forklare seg godt. Nilsen benektet å ha gitt Wangen instrukser om kroppsspråk eller øyekontakt med de etterlatte i salen.

Bistandsadvokat Heidi Reivang sa at familien er takknemlig for at politiet har tatt saken på alvor og er glade for at det er tatt ut tiltale, men samtidig gruer de seg til rettssaken og møtet med tiltalte, som vil være en stor belastning etter at de har mistet et kjært familiemedlem. Rettssaken fortsetter, og Wangen vil uttale seg videre fredag





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Steinar Wangen Drap Trollhättan Aktiv Dødshjelp Retssak

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