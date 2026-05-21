Stellantis lanserer ny femårsplan med 60 milliarder euro

Stellantis har lagt frem sin nye femårsplan, som inkluderer en satsing på 60 milliarder euro. Planen har som mål å oppnå årlige kostnadsbesparelser på 6 milliarder euro innen 2028.

Bilgiganten Stellantis har lagt frem sin nye femårsplan , som inkluderer en satsing på 60 milliarder euro . Planen har som mål å oppnå årlige kostnadsbesparelser på 6 milliarder euro innen 2028.

Stellantis planlegger å investere 60 milliarder euro i en ny femårig strategiplan, hvor 36 milliarder euro skal brukes på konsernets portefølje av bilmerker for å lansere mer enn 60 nye modeller. Dette inkluderer elbiler, hybrider og tradisjonelle biler med forbrenningsmotor. De resterende 24 milliardene euro skal investeres i globale kjøretøyplattformer og ny teknologi for bilprodusenten og produktene deres. Stellantis sikter også på positiv fri kontantstrøm innen 2028, etter å ha tapt 22,3 milliarder euro i fjor.

Selskapet har ikke noen planer om å legge ned noen av de 14 bilmerkene konsernet eier, men vil slå sammen driften til DS og Lancia med henholdsvis Citroën og Fiat. Det vil ikke være noen nedleggelse av noen av bilmerkene, men driften vil bli slått sammen for noen av dem. Dette er en viktig strategi for Stellantis for å sikre sin plass på markedet og å nå sine mål innen 2028





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stellantis Femårsplan 60 Milliarder Euro Kostnadsbesparelser Elbiler Hybrider

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye utfordringer i innflyttingen av regjeringskvartaletNettavisen kan opplyse at ting ikke har gått helt etter planen i den første fasen av innflyttingen av regjeringskvartalet. Ifølge tips som Nettavisen har mottatt, har flere ansatte gitt tilbakemeldinger på at sikkerhetsdørene i regjeringskvartalet er såpass tunge at de kan utgjøre en fare.

Read more »

Guardiola avslører planen etter City-exitenAkkurat nå virker seg som Pep Guardiola er i ferd med «å gi» Premier League trofeet til sin gamle kollega Mikel Arteta manager for Arsenal. Et tap i kveldens kamp på Vitality Stadium mot Bournemouth…

Read more »

Oslo kommune må jobbe seriøst med å skaffe et bedre svømmetilbud vest for TøyenOslo kommune må jobbe seriøst med å skaffe et bedre svømmetilbud vest for Tøyen, da det er under enhver kritikk. Frognerbadet er under overhaling og åpner først i mai 2028, og Studentsamskipnadens Domus Athletica er et godt bassengtilbud til studenter og universitetsansatte, men kan ikke dekke det brede publikumsbehovet. Kommunen er i konflikt med Røa Utvikling AS, den private eieren av Røa bad, og skolesvømmingen og drop-in-tilbudet er kuttet inntil videre.

Read more »

Melder Marcus Rashford har godtatt nye lønnsbetingelserMarcus Rashford har kontrakt med Manchester United til sommeren 2028. Fakta. Barcelona hadde en kjøpsopsjon på rundt 30 millioner euro de kunne trykke på. Fakta. Dette er stort sett det eneste som er…

Read more »