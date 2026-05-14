Stemningen på Wall Street stiger, Cisco stiger kraftig, Kina-besøk mellom Trump og Xi Jinping

Dagen begynte med moderat oppgang på Wall Street torsdag, men stemningen har tatt seg opp i løpet av de første par timene. Cisco stiger kraftig på børs, etter å ha lagt frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street i går kveld. Kina-besøk mellom Trump og Xi Jinping.

Les også Shipping-slipp: Dette betales i utbytte. Stemningen på Wall Street har variert noe så langt denne uken. I går (onsdag) ble det en solid tek-opptur der Nasdaq-indeksen klatret 1,2 prosent. Oljeprisen har beveget seg rundt eller rett i overkant av 105 dollar fatet de siste dagene.

I skrivende stund ligger brent spot-prisen på 105 dollar fatet, ned 0,5 prosent siden midnatt. Cisco-byks Teknologiselskapet Cisco stiger kraftig på børs, etter å ha lagt frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street i går kveld. Cisco-aksjen er opp 15,3 prosent. Der meldte Cisco om sterke utsikter for inntektene i kvartalet vi er inne i.

Selskapet venter 16,7-16,9 milliarder dollar i inntekter i deres fjerde kvartal. Analytikerne hadde på sin side sett for seg en lavere guiding på 15,8 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Cisco varslet også at flere tusen jobber skal kuttes, som gir innsparinger. Ifølge toppsjefen er det snakk om under 4.000 jobber som rammes, skriver Bloomberg.

For forrige kvartal viste regnskapet at både inntektene og resultatet ble noe bedre enn analytkerne hadde ventet. – Cisco er godt posisjonert som den kritiske infrastrukturen for AI-æraen, sier toppsjef Chuck Robbins i kvartalsrapporten. Kina-besøk Donald Trump har torsdag vært på statsbesøk i Kina og møtt president Xi Jinping. Toppmøtet kommer etter et drøyt år med mye handelskonflikt og kritikk mellom de to stormaktene.

USAs president har på besøket også fått følge av flere toppsjefer fra amerikanske tek-giganter, som Teslas Elon Musk og Apples Tim Cook. Så langt har det ikke kommet noen store nyheter ut fra statsbesøket. Xi advarte Trump mot at USA og Kina kan havne i konflikt, om ikke Taiwan-saken «håndteres bra», ifølge et kinesisk nyhetsbyrå. I tillegg har Trump vært på sightseeing i Beijing og deltatt på bankett.

Ifølge USAs finansminister Scott Bessent har landene diskutert en mekanisme for hurtigbehandling av noen kinesiske investeringsavtaler, skriver Bloomberg





