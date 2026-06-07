Stenshorne fullførte gateløpet uten å ha fått i seg næring siden dagen før, men likevel satte han flere personlige bestenoteringer i ulike sektorer. Han vant hovedløpet i Montreal 24. mai og tok seg opp på 5.-plassen etter en dramatisk avslutning.

Hokksund-gutten fullførte det klassiske gateløpet uten å ha fått i seg næring siden dagen før. En matforgiftning rammet ham i oppladningen. Likevel kjørte Stenshorne raskt og satte flere personlige bestenoteringer i ulike sektorer gjennom søndagens 42 runder.

- Et utrolig bra løp med det utgangspunktet han hadde, sa Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal. Han lot seg flere ganger imponere over hvor godt Stenshorne klarte seg. Mot slutten smatt han forbi en rival og tok seg opp på 5. -plassen.

Unggutten startet løpet som nummer fire, men falt ned til 6. -plass etter en dårlig åpning. Det skulle vise seg å bli Rodin-førerens eneste svake øyeblikk. Rafael Câmara var på vei mot en tilsynelatende sikker seier i et løp der forbikjøring er svært vanskelig, men sju runder før slutt gjorde brasilianeren en tabbe og fikk bråstopp.

Nikola Tsolov fra Bulgaria ble seierherre i Monaco etter en dramatisk avslutning. Stenshorne vant hovedløpet i Montreal 24. mai. Det var hans første seier siden overgangen til Formel 2. I sprintløpet samme sted dagen før ble han nummer tre





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Stenshorne Gateløpet Matforgiftning Viaplays Henning Isdal

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