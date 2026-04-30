Stephen Fry saksøker arrangør etter farlig fall fra scenen

Den britiske skuespilleren Stephen Fry krever erstatning etter et farlig fall fra scenen under CogX-festivalen i London. Han brøkket seg flere steder og mener arrangørene var uaktsomme.

I september 2023 holdt den kjente britiske skuespilleren og programlederen Stephen Fry et foredrag om kunstig intelligens på CogX-festivalen i O2 Arena i London. Etter talen skulle han gå av scenen, men da skjedde det uforutsett.

– Jeg bukket etter å ha holdt denne forelesningen, snudde meg for å gå av scenen og skjønte ikke at jeg gikk av en del av scenen hvor det ikke var noe – bare et seks fots fall ned på betong, fortalte Fry til BBC Radio 2 i desember 2023. Fallet på rundt to meter førte til flere alvorlige skader, blant annet brudd i høyre bein, hoften, bekkenet og flere ribbein.

Nå har den 68 år gamle Fry valgt å saksøke arrangørene, CogX og Blonstein Events, for å kreve erstatning. Ifølge rettsdokumentene krever han opptil 100.000 pund, som tilsvarer nesten 1,3 millioner norske kroner. Fry mener at arrangørene var uaktsomme ved å ikke sikre at scenen og området bak var trygt, godt opplyst og tilstrekkelig beskyttet mot fall. Han påpeker at en slik ulykke kunne vært unngått med bedre sikkerhetsforanstaltninger.

En talsperson for CogX Festival Ltd. har uttalt til The Guardian at de ikke kan kommentere saken mens rettsprosessen pågår, men at de ønsker Fry god bedring. Blonstein Events, som også er en av de ansvarlige, avviser ansvar for ulykken. – Hvis rettsprosessen igangsettes, er både vi og våre forsikringsselskap overbevist om at forsvaret vårt vil vinne frem, siden vi på ingen måte var ansvarlige for denne hendelsen, skriver selskapet i en uttalelse til BBC.

Fry selv har tidligere uttalt at han er takknemlig for at han ikke skadet ryggen eller hodeskallen i fallet, noe som kunne vært mye verre. Han har vært åpen om at gjenopprettingen har vært vanskelig, men at han nå er på vei tilbake til helse. Saken har fått mye oppmerksomhet, både på grunn av Frys status som offentlig person og fordi den reiser viktige spørsmål om ansvar og sikkerhet ved store arrangementer.

Mange følger nå med spenning hvordan rettsprosessen vil utvikle seg og om Fry vil få erstatning for skadene han har lidd





Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

