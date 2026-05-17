Stephen Graham portretterer far i ny spillefilm om Ibelin

Britisk stjerneskuespiller møter Robert Steen i Oslo for å forberede rollen som far i den rørørende historien om Mats Steen.

Møtet mellom den britiske skuespilleren Stephen Graham og Robert Steen i Oslo markerer et viktig kapittel i arbeidet med den kommende spillefilmen om Mats Steen , bedre kjent som Ibelin .

Da Graham ankom lobbyen på et hotell ved Aker Brygge, var det en umiddelbar og varm forbindelse mellom ham og Steen. Selv om de to mennene fysisk sett er svært ulike, med Graham som er kortere og mer muskuløs, er det en dyp gjensidig respekt som preger møtet. Graham uttrykte at det var en stor ære å få bære historien om Robert Steen, mens Steen betraktet møtet med en forsiktig glede.

Filmen, som regisseres av Morten Tyldum, skal videreføre den sterke fortellingen om sønnen Mats, hvis liv i den virtuelle verdenen i World of Warcraft ble en inspirasjon for mennesker over hele kloden etter at dokumentaren 'The Remarkable Life of Ibelin' ble kjent. Denne nye produksjonen er spilt inn i Norge og søker å fange den emosjonelle dybden i en familiehistorie som har rørt millioner. Stephen Graham er ikke en ukjent profil i filmverdenen.

Med roller i store produksjoner som 'Pirates of the Caribbean', 'Venom' og 'Gangs of New York', samt kritikerroste serier som 'Peaky Blinders' og 'Band of Brothers', er han en av de mest ettertraktede skuespillerne internasjonalt. Likevel var det ikke berømmelse eller prestisje som trakk ham mot dette prosjektet, men selve kjernen i historien. Graham forteller at manuset berørte ham dypt og at han ble fullstendig overveldet av tårer da han så dokumentaren om Mats.

Han beskriver Robert Steen som selve essensen av hva det vil si å være en mann; en som kan være familiens sterke støtte, men som samtidig tør å vise sårbarhet og ømhet. For Graham representerer rollen som Robert en av de karakterene som ligger nærmest hans egen personlighet, noe som gjør prosjektet personlig og meningsfullt for ham som kunstner. Under oppholdet i Norge har Graham kastet seg ut i den lokale kulturen med stor entusiasme.

Et av de mest overraskende temaene i samtalen med Steen var Grahams lidenskap for fotball, spesielt hans plutselige tilknytning til Vålerenga. Etter å ha overvært en kamp mot Lillestrøm på Intility Arena, følte han seg som en del av laget, til tross for at Vålerenga tapte oppgjøret. Han beskrev opplevelsen av å stå sammen med Klanen som noe helt spesielt, og han forsøkte til og med å synge kjente tribunestrofer på gebrokken norsk.

Utover fotballen har han uttrykt en dyp beundring for Norge som land. Han har tilbrakt tid i både Oslo og Drammen, og beskriver atmosfæren som preget av fred, harmoni og en renhet som har gitt ham en følelse av balanse i livet. Han fremhever særlig vennligheten til menneskene han har møtt, noe som har bidratt til at han føler seg hjemme i vertsnasjonen.

Filmen om Ibelin handler om mer enn bare sykdom og tap; den handler om kjærlighet og den utrolige evnen et menneske har til å skape mening, selv under de mest begrensende omstendigheter. Mats Steen levde et liv hvor kroppen sviktet ham, men hvor han i den digitale verdenen kunne være den versjonen av seg selv han ønsket. Robert Steen har båret denne tyngden med en verdighet som Graham beskriver som nesten gudegitt.

Gjennom samtalene mellom far og skuespiller kommer det frem hvor viktig det er å formidle denne historien korrekt. Graham er opptatt av å fange den ekte essensen av Roberts sorg og glede, slik at publikum kan forstå dybden i det forholdet som eksisterte mellom far og sønn. Dette møtet i Oslo var ikke bare en forberedelse til en rolle, men en menneskelig utveksling mellom to menn som deler en dyp respekt for livet og kjærligheten





