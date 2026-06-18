Sterk kritikk fra republikanske politikere mot USAs Iran-avtale

Flerehigh-profile republikanske politikere, inkludert Nikki Haley, Mike Pence, Bill Cassidy og Ted Cruz, uttrykker skarp kritikk mot den nye intensjonsavtalen mellom USA og Iran. De advarer om at frigjøring av hundrevis av milliarder dollar kan styrke Irans atomprogram og terrorstøtte, mens Donald Trump selv forsvarer avtalen og beskriver motstanderne som misunnelige eller dumme. Artikelen gjengir hovedtrekkene i debatten og de ulike aktørenes argumenter.

Flere av de kritiske stemmene tilknyttet den amerikanske politikken blir sitert i forbindelse med en ny intensjonsavtale mellom USA og Iran . Blant de mest markante kritikerne er tidligere FN-ambassadør Nikki Haley , som på plattformen X uttrykker sin misnøye.

Hun hevder at det er en stor feil å betale for å gjenoppbygge trusselen man nettopp har ødelagt, og frykter at de frigjorte midlene vil finansiere Irans atomprogram og støtte til væpnede grupper i Midtøsten. Hun påpeker at USA tidligere har bombet Irans atomanlegg og missilbaser, og spør seg om det er fornuftig å nå frigjøre milliarders dollar i sanksjonsavhevelse. Hun minner om at avtalen innebærer et løfte om enda mer økonomisk støtte til Iran. Tidligere visepresident Mike PencePRELOAD: Ops, something went wrong. Retrying..





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