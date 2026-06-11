Sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl i PST-saken

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har rettet sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl etter en rapport fra Riksrevisjonen om svikt i styringen av PST.

Stortinget s kontroll- og konstitusjonskomité har nå fattet en beslutning som sender sterke signaler til regjeringsapparatet. Tidligere justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet har blitt gjenstand for krass kritikk.

Dette skjer etter en omfattende prosess hvor komiteen har sett nærmere på hvordan Justisdepartementet har håndtert ansvaret sitt overfor Politiets sikkerhetstjeneste, kjent som PST. Saken har vekket stor oppsikt fordi den berører selve kjernen i statens evne til å beskytte rikets sikkerhet i en tid preget av økende geopolitisk usikkerhet og komplekse trusselbilder. Bakgrunnen for denne politiske stormen er en rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt frem i desember i fjor.

Riksrevisjonen er Stortingets viktigste kontrollorgan, og deres oppgave er å sørge for at regjeringen forvalter ressursene og oppgavene sine i tråd med lovverket og Stortingets beslutninger. I denne spesifikke rapporten brukte Riksrevisjonen begrepet sterkt kritikkverdig for å beskrive Justisdepartementets opptreden. Dette er den aller strengeste kritikken organet kan utdele, og det indikerer at det ikke bare er snakk om mindre administrative feil, men om systematiske eller alvorlige svikt i styringen av en av landets viktigste sikkerhetsinstanser.

Kritikken har blitt plukket opp av flere partier på Stortinget, og spesielt representanten Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti har vært tydelig i sin fordømmelse. Sayed påpeker at forsømmelsen er mest alvorlig i den perioden der Emilie Enger Mehl satt som justisminister. Han går så langt som å hevde at Støre-regjeringen har hatt en alvorlig blindsone når det gjelder ansvaret for rikets sikkerhet.

PST har i fredstid hovedansvaret for å identifisere og håndtere de mest kritiske truslene mot Norge, og når det oppstår svikt i oppfølgingen fra departementets side, kan det i verste fall få katastrofale følger for nasjonens trygghet og stabilitet. I forrige uke møtte Emilie Enger Mehl til høring for å svare på spørsmål fra komiteens medlemmer.

Høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen er ofte preget av høy politisk spenning, da det er her ministre blir stilt til ansvar for sine handlinger og beslutninger i embedsperioden. Diskusjonene har kretset rundt hvorvidt ministeren har utvist tilstrekkelig aktsomhet i sin ledelse av departementet og om kommunikasjonen mellom PST og den politiske ledelsen har vært mangelfull.

Det faktum at et flertall i komiteen nå har vedtatt sterk kritikk, viser at forklaringene som ble gitt under høringen ikke var tilstrekkelige for å fjerne tvilen om det politiske ansvaret. Saken reiser prinsipielle spørsmål om ansvarsfordelingen mellom det faglige politiarbeidet i PST og den politiske styringen i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er en hårfin balanse mellom å sikre en uavhengig sikkerhetstjeneste og å ha en politisk ledelse som utøver nødvendig kontroll og tilsyn.

Når Riksrevisjonen konkluderer med at styringen har vært sterkt kritikkverdig, tyder det på at denne balansen har tippet i feil retning, og at kontrollfunksjonene har vært for svake. Dette understreker behovet for strengere rutiner og bedre oppfølging av sikkerhetsspørsmål på øverste nivå i statsforvaltningen. Det politiske etterspillet av denne saken vil sannsynligvis fortsette å prege debatten om regjeringens kompetanse på sikkerhetspolitikk.

For Senterpartiet og Emilie Enger Mehl personlig er dette et alvorlig tilbakeslag, da det rammer direkte inn i kjerneoppgavene til en justisminister. I et demokratisk system er det avgjørende at ministre tar ansvar for feil som skjer under deres ledelse, og Stortingets kontrollmekanismer fungerer her som en nødvendig korrigering for å sikre at lignende forsømmelser ikke gjentar seg i fremtiden.

Det er nå opp til regjeringen å vise hvordan de vil rette opp i manglene som Riksrevisjonen har påpekt for å gjenopprette tilliten til sikkerhetsstyringen i Norge





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