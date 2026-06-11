Sterk kritikk mot Emilie Mehl etter Riksrevisjonens rapport om rikets sikkerhet

Justisminister Emilie Enger Mehl møter hard kritikk fra Riksrevisjonen og opposisjonen etter avsløringer om svikt i håndteringen av nasjonale sikkerhetstrusler.

Det har oppstått en betydelig politisk storm rundt justisminister Emilie Enger Mehl etter at Riksrevisjonen la frem en rapport i desember i fjor. Rapporten er kanskje en av de mest alvorlige i nyere tid, da Riksrevisjonen benyttet formuleringen sterkt kritikkverdig for å beskrive Justisdepartementets opptreden.

Dette er den strengeste kritikken som kan gis av dette organet, og det sender et signal om systemisk svikt i forvaltningen av viktige nasjonale oppgaver. Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti har vært en av de tydeligste stemmene i denne saken. Han påpeker at forsømmelsen er aller mest alvorlig i den perioden hvor Mehl satt som justisminister, og mener derfor at det er helt korrekt at et flertall på Stortinget retter skarp kritikk mot henne personlig.

Kjernen i problemet handler om hvordan Norge håndterer sine mest kritiske sikkerhetstrusler. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har i fredstid det overordnede ansvaret for å overvåke og håndtere trusler mot rikets sikkerhet. Når Riksrevisjonen peker på svikt i Justisdepartementet, betyr det at den politiske ledelsen ikke har fulgt opp dette ansvaret på en tilfredsstillende måte. Sayed går så langt som å hevde at Støre-regjeringen har hatt en alvorlig blindsone når det gjelder nettopp dette ansvaret.

Dette innebærer at regjeringen kan ha oversett kritiske sårbarheter i det nasjonale sikkerhetsapparatet, noe som i verste fall kan ha satt landets stabilitet og trygghet i fare. Det er ikke bare snakk om administrative feil, men om en fundamental svikt i den strategiske styringen av landets sikkerhetstjenester. Saken har nå landet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Denne komiteen fungerer som Stortingets vakthund og har som oppgave å kontrollere at regjeringen utøver sin makt i tråd med lovverket og demokratiske prinsipper. Torsdag skulle komiteen ta stilling til om Emilie Enger Mehl, som har ledet departementet i store deler av den aktuelle perioden, fortjener en personlig del av kritikken. Dette er en prosess som er svært belastende for en statsråd, da en formell kritikk fra Stortinget kan svekke den politiske tilliten betydelig.

Det har vært flere ekstraordinære møter og hemmelige drøftinger for å belyse saken, noe som understreker hvor sensitivt materialet er. At saken krever hemmelige møter, viser at det er snakk om informasjon som ikke kan deles åpent uten at det skader rikets sikkerhet ytterligere. I et bredere perspektiv reiser denne saken viktige spørsmål om forholdet mellom politisk ledelse og faglige sikkerhetsorganer.

Når en statsråd får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, handler det ofte om et gap mellom de faglige anbefalingene fra etaten og den politiske prioriteringen i departementet. I dette tilfellet er det snakk om rikets sikkerhet, hvor marginene for feil er minimale. Kritikken fra KrF og andre opposisjonspartier handler ikke bare om partipolitisk spill, men om et ønske om å sikre at lærdommen fra Riksrevisjonens rapport blir implementert.

Det er avgjørende at det blir gjort endringer slik at slike blindsoner ikke oppstår igjen i fremtiden. Den politiske etterspillene av denne saken vil sannsynligvis prege debatten i Stortinget i lang tid fremover. Spørsmålet om ministeransvar er sentralt i det norske parlamentariske systemet. Hvis det viser seg at forsømmelsen var bevisst eller skyldtes grov uaktsomhet, vil presset for å trekke seg eller endre arbeidsmetoder øke.

Foreløpig står Mehl fast, men den sterke kritikken fra Riksrevisjonen fungerer som en permanent plett på hennes embetsperiode. Det er nå opp til kontrollkomiteen å konkludere om kritikken skal rettes mot systemet som helhet eller mot den enkelte lederen som hadde ansvaret for departementet i den kritiske fasen





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