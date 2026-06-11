Sterk kritikk mot regjeringen for underfinansiering av PST

Stortingets kontrollkomité retter kraftig kritikk mot Støre-regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for manglende ressurser til Politiets sikkerhetstjeneste.

Stortinget s kontrollkomité har etter et omfattende arbeid med å granske ressurssituasjonen i Politiets sikkerhetstjeneste, PST , landet på en konklusjon som sender sterke signaler til den sittende regjeringen.

Det ble kjent etter et ekstramøte torsdag ettermiddag at komiteen har valgt å rette sterk kritikk mot Støre-regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl. Dette er den mest alvorlige kritikken Stortinget kan gi en minister eller regjeringen uten å gå til det skrittet å erklære mistillit, noe som understreker alvoret i saken.

Prosessen startet etter at Riksrevisjonen i desember i fjor leverte en rapport med svært krass kritikk mot sikkerhetstjenesten, hvor det ble slått fast at PST ikke er tilstrekkelig rustet til å håndtere det nåværende trusselbildet Norge står overfor. Gjennom våren har kontrollkomiteen derfor gjennomført både åpne og lukkede høringer for å få et fullstendig bilde av hvor skoen trykker og hvem som bærer ansvaret for den manglende ressursutviklingen.

Lederen av kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, har vært tydelig i sin beskrivelse av situasjonen som svært alvorlig. Han påpeker et paradoks i hvordan Norge har prioritert sin sikkerhet etter den fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Mens det har vært en bred politisk enighet om å styrke det militære forsvaret og bygge opp den nasjonale beredskapen på et nivå man ikke har sett på mange år, har man i altfor liten grad sett en tilsvarende styrking av PST.

Amundsen understreker at PSTs oppgaver innen kontraterror og spesielt kontraetterretning er kritiske komponenter i landets totale sikkerhetsarkitektur. Når PST ikke får de nødvendige midlene til å utføre disse oppgavene, skapes det en sårbarhet som kan få vidtrekkende konsekvenser for rikets sikkerhet. Vedtaket i komiteen fastslår eksplisitt at Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen Støre ikke har foreslått tilstrekkelige bevilgninger til PST over statsbudsjettene i den aktuelle perioden.

Kritikken rammer ikke bare den nåværende regjeringen, men også spesifikke personer som har hatt ansvaret for Justis- og beredskapsdepartementet. Emilie Enger Mehl, som var justisminister fra 2021 til februar 2025, står sentralt i denne kritikken. Ifølge Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti har regjeringen hatt en alvorlig blindsone når det gjelder ansvaret for rikets sikkerhet i fredstid. Sayed mener at forsømmelsen er mest åpenbar og alvorlig i perioden Mehl ledet departementet, og at den sterke kritikken derfor er rettmessig.

Det er også rettet kritikk mot tidligere justisminister Monica Mæland fra Høyre, ettersom hun ikke i tilstrekkelig grad var kjent med signalene PST hadde sendt om den prekære ressurssituasjonen. Dette viser at problemet har strukket seg over flere regjeringsperioder og partigrenser, selv om den nåværende kritikken er rettet spesielt mot Støre-regjeringen. Fra MDGs side har Julie E. Stuestøl pekt på et annet viktig aspekt ved problemstillingen, nemlig mangelen på forutsigbarhet.

Selv om PST har mottatt midler gjennom reviderte budsjetter og enkelte tilleggsbevilgninger, har dette skjedd på en måte som har gjort det nesten umulig for tjenesten å drive langsiktig planlegging. Uten en stabil og forutsigbar økonomisk ramme blir det utfordrende å rekruttere spesialkompetanse og implementere nødvendige teknologiske oppgraderinger. Stuestøl har som saksordfører jobbet for å løfte saken over det partipolitiske spillet, nettopp fordi rikets sikkerhet må være et felles prosjekt som står over ideologiske uenigheter.

Målet med vedtaket er å forplikte regjeringen til å sikre at PST heretter får de ressursene som kreves for å ivareta sine kjerneoppgaver i et stadig mer krevende og uforutsigbart sikkerhetspolitisk landskap. Dette handler ikke bare om penger, men om evnen til å oppdage og avverge trusler før de materialiserer seg i faktiske angrep eller spionasjevirksomhet på norsk jord





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