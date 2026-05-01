Sterk markering av 1. mai i Vestland – Vestre understreka viktigheita av kampen for velferdsstaten

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre deltok i markeringa av Arbeidarane sin internasjonale kampdag i Bergen og andre kommunar i Vestland. Han fremheva behovet for å vidareutvikla velferdsstaten og styrka helsevesenet.

1. mai , Arbeidarane sin internasjonale kampdag, vart markert med demonstrasjonar og arrangement over heile Vestland fylke. I Bergen var Torgallmenningen sentralt samlingspunkt for mange som ønskte å delta i feiringa og markera dagen.

Her heldt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, representant for Arbeidarpartiet, ein tale som understreka både dei historiske sigrane til arbeidarbevegelsen og dei utfordringane som ligg føre. Vestre la vekt på at 1. mai ikkje berre er ein dag for å sjå tilbake på tidlegare kampar, men også ein dag for å reflektera over kva som står på spel i dagens samfunn.

Han uttrykte glede over at Noreg har utvikla seg til eit godt land for dei aller fleste, men påpeika samtidig at grunnleggjande verdiar som likestilling, rettferdigheit og sosial tryggleik er like viktige no som dei nokon gong har vore. I talen sin fokuserte Vestre spesielt på utfordringane innan helsevesenet. Han fremheva eit presserande behov for å redusera ventetidene for pasientar, styrka kommunehelsetenesta og sørgja for gode arbeidsforhold for dei tilsette i helsevesenet.

Han understreka at ein sterk og velfungerande helseteneste er avgjerande for å oppretthalda velferdsstaten og sikre like moglegheiter for alle. Vestre peika på at investeringar i helsevesenet ikkje berre er ein økonomisk nødvendighet, men også ein moralsk plikt. Han uttrykte forståing for bekymringane til dei som er i streik, spesielt knytt til inntektsgaranti og rett til sjukepenger. Han forsikra om at regjeringa vil jobba for å finna løysingar som sikrar rettferdige og trygge arbeidsforhold for alle tilsette.

Etter markeringa på Torgallmenningen fortsette Vestre til Haukeland universitetssjukehus for å møta helsepersonell og få eit innblikk i kvardagen deira. Dette besøket var ein del av hans innsats for å visa støtte til dei som jobbar i frontlinja av helsevesenet. Markeringa av 1. mai i Vestland var prega av både fest og alvor. I tillegg til talen til Vestre, var det også lokale arrangement og demonstrasjonar i fleire andre kommunar i fylket, inkludert Øygarden og Askøy, der Vestre også deltok.

Arrangementa samla folk frå ulike bakgrunnar og organisasjonar, alle samla i ein felles feiring av arbeidarbevegelsen og kampen for rettferdige arbeidsforhold. Stemninga var prega av optimisme og engasjement, men også av ein erkjenning av at det framleis er mykje arbeid som må gjerast for å sikre ein rettferdig og inkluderande samfunn.

Vestre avslutta dagen med å uttrykka sin glede over å delta i markeringa i Bergen og Vestland, og understreka at 1. mai er ein viktig dag for å minnast fortida, feira notida og planleggja framtida. Han oppfordra alle til å engasjera seg i kampen for ein betre arbeidsdag og eit rettferdig samfunn for alle.

Han la vekt på at demokrati og deltaking er avgjerande for å sikre at alle stemmer blir høyrde og at alle har moglegheit til å påverka samfunnsutviklinga





