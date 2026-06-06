Sterk reaksjon fra Iran etter at bare spillere får visum til VM

Mens spillerne i Irans VM-lag har fått innvilget visum, er en rekke administrative og tekniske medlemmer av delegasjonen fortsatt uten reisedokumenter. Iran beskylder USA for diskriminerende behandling og stiller spørsmål ved hvorfor ikke hele delegasjonen er godkjent.

Fredag ble det kjent at spillerne i Irans fotballandslag har fått innvilget innreise av amerikanske myndigheter, men mange andre medlemmer av delegasjonen framstår fortsatt som uten visum kun ni dager før VM-åpningen mot New Zealand i California.

Ifølge iranske medier er fotballpresident Mehdi Taj blant omkring femten medlemmer av delegasjonen som ikke har mottatt visum. Dette inkluderer administrative ansatte, tekniske rådgivere og andre som utgjør en integrert del av ethvert landslag. Irans ambassade i Tyrkia har reaktet kraftig på denne situasjonen og beskylder USA for en bevisst og diskriminerende behandling av laget.

På sin offisielle konto på X skrev ambassaden: Hvorfor sier dere ikke at visum ble nektet for en stor del av den administrative staben, tekniske rådgivere og andre som er en integrert del av ethvert landslag? De påpeker at utelukkende å fokusere på spillerne er uriktig og en form for diskriminering. Tidligere meldte USAs spesialutsending Tom Barrack at spillerne hadde fått visum, noe som ble møtt med stor takknemlighet fra den iranske fotballforbundet.

Fredag roste Barrack den amerikanske ambassaden i Ankara for arbeidet med å behandle visumsøknadene til Irans VM-lag. Usikkerheten rundt Iran og deltagelsen i VM har vart siden USA og Israel angrep Iran militært 28. februar. En midlertidig våpenhvile ble inngått i april. Irans spillere har vært på treningsleir i tyrkiske Antalya siden 18. mai.

Selv om de skal spille alle sine tre gruppekamper i USA, kommer laget til å ha VM-basen i Mexico. Belgia og Egypt er de øvrige lagene i Irans pulje. Under fotball-VM i 2018 gikk bilder av den brasilianske stjernen Neymar med blondt hår verden rundt. Nå har norske medier sammenlignet det norske stjerneskuddet Antonio Nusa med brasilianeren, både med hensyn til hårfargen og spillet på banen





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