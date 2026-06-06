Sterk Storting-motstand mot regjeringens 30-milliardersplan for regnskogfond

Regjeringen ber om fullmakt til å låne ut inntil 30 milliarder kroner til et internasjonalt regnskogfond, men opposisjonen er svært kritisk. De påpeker at risikoen er for høy og informasjonen mangelfull, og beskriver planen som et pyramidespill med skattebetalernes penger.

Regjeringen ber i Revidert Nasjonal Budsjett ( RNB ) om fullmakt til å inngå en låneavtale hvor Norge over tiår kan gi inntil 30 milliarder kroner til et nytt internasjonalt fond for regnskogen.

Fondet Tropical Forest Forever Facility (TFFF) skal investere i obligasjoner i utviklingsland og gi avkastning til land som reduserer avskoging, men flere partier på Stortinget er sterkt kritiske og mener risikoen er for høy og informasjonen mangelfull. Opposisjonen beskriver planene som et pyramidespill eller finansiell magi og advarer mot gambling med skattebetalernes penger, noe regjeringen og Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser ved å peke på flere betingelser som må oppfylles før utbetaling.

Professor Arild Angelsen ved NMBU mener forretningsideen er naiv og spekulativ, og Frps Sylvi Listhaug mener at statsminister Jonas Gahr Støre har blitt rist med av en konstruksjon somiStøre viser lite ønske om å prioritere hardere som andre land har gjort. Selv Høyres Nikolai Astrup er kritisk og forklarer at de ikke har fått svar på helt grunnleggende spørsmål om risiko og kontroll.

Gjennom RNB, som blir behandlet i juni, ber regjeringen om å kunne inngå låneavtalen når visse forbehold er innfridd, men Stortinget er uvillig til å gi grønt lys uten bedre svar. Kritikere peker også på at nesten halvparten av de 6,7 milliarder dollar som så langt er lovt til fondet kommer fra Norge, og at kravet om minst 10 milliarder dollar på plass før nyttåret er uoppfylt.

Dette er en intens politisk debatt omhvordan Norge skal bruke sitt oljefond for å bekjempe tropisk avskogning, men med frykt for at pengene forsvinner i en usikker finansspekulasjon





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Regnskogfond 30 Milliarder TFFF Pyramidespill RNB Sylvi Listhaug Jonas Gahr Støre Klima- Og Miljødepartementet

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