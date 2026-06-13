Sterkt svaksynte og blinde får beholde skolelydbøker - ikke dyslektikere

Fra og med neste skoleår vil kun blinde og sterkt svaksynte elever ha rett til å låne skolelydbøker fra Statped, noe som bekymrer tusenvis av dyslektikere og andre med lærevansker. Organisasjoner som Dysleksi Norge mener kuttet vil ramme svært mange sårbare elever, mens Statped begrunner endringen med økende krav til personvern og sikkerhet.

Ifølge TV 2s reportasjer står det i dag ca. 13.000 aktive lånere av skolelydbøker hos Statped , men fram til 2021 var det over 69.000 elever som benyttet seg av dette tilbudet.

Den betydelige reduksjonen i brukerantallet skyldes en politikering der lydbøkene fra og med neste skoleår kun vil være tilgjengelig for blinde og sterkt svaksynte elever. Dette har skapt store bekymringer blant organisasjoner som Dysleksi Norge, Dysleksi Bergen og ikke minst blant elevene selv. 16 år gamle Miriam Pedersen, som selv har dysleksi, forteller at lydbøkerne har vært et viktig verktøy for å kunne jobbe selvstendig med skolearbeidet og sikre seg gode karakterer.

Hun frykter at uten dette tilbudet vil mange elever med lærevansker bli helt avhengige av hjelp fra foreldre eller lærere, og at lesegleden vil minke. Mette Marie Berntsberg i Dysleksi Bergen uttrykker dette som en krise for tusenvis av elever som allerede sliter.enso Statped, som er statens kompetansesenter for spesialpedagogikk, begrunner endringen med økende krav til personvern og informasjonssikkerhet i produksjonen av lydbøker.

De forteller at lydbøkene de tilrettelegger for blinde og sterkt svaksynte, også har blitt brukt av andre, men at de nå må fokusere på den primære målgruppen. Kari Anita Brendskag, divisjonsdirektør i Statped, presiserer at de tror elever med dysleksi vil få bedre nytte av læremidler som er tilpasset deres behov, inkludert bilder og illustrasjoner. Hun peker også på at både Udir og Kunnskapsdepartementet har satt av midler til egne læremidler for lesevansker.

Endringen betyr imidlertid at etablerte lydbøker som allerede eksisterer, ikke lenger vil være tilgjengelige for dyslektikere, noe som Dysleksi Norge mener er uforståelig. Generalsekretær Caroline Vigstad Solem hevder at myndighetene tar bort et viktig verktøy for svært mange sårbare elever. Dysleksi Norge har startet et opprop mot endringen, som allerede har fått tusenvis av signaturer.

Organisasjonen mener kuttet vil ramme langt flere elever enn de som er blinde eller sterkt svaksynte, da det er alminnelig kjent at dysleksi forekommer i alle klasserom. De understreker at lydbøker er en kritisk tilpasning for å sikre likeverdige læringsmuligheter, og at fjerning av denne tilgangen vil svekke lesegleden, selvtilliten og akademiske resultater. Pedersen, som er opptatt av å få gode karakterer for å komme seg til videregående skole, er spesielt bekymret for hvordan dette vil påvirke hennes fremtidige læring.

Hun håper at Statped eller myndighetene vender(bytes) ved å beholde tilbudet, ettersom lydbøkene allerede er produsert og kunne vært videreført for alle som trenger dem. Denne saken viser en spenning mellom tekniske og etiske krav til tilpasset opplæring, og hvorvidt økonomiske eller administrative hensyn kan veie tyngre enn de enkeltindivids behov





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Dysleksi Skolelydbøker Statped Spesialpedagogikk Lesevansker

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