Steven Gerrard aktuell som manager i Burnley etter nedrykk

Steven Gerrard vurderes som en mulig ny manager for Burnley etter at klubben rykket ned fra Premier League . Den tidligere Liverpool-kapteinen har vært uten klubb siden han forlot Al-Ettifaq i januar 2025 og har siden fungert som ekspertkommentator for TNT Sport s.

Han har vært uten en fast managerjobb i over et år, men har tidligere uttrykt et ønske om å returnere til Liverpool i en eller annen kapasitet. Selv om spekulasjoner om en midlertidig rolle på Anfield oppsto tidligere denne sesongen, ble disse avfeid da Arne Slot ble ansatt som permanent manager. Burnley søker nå etter en ny trener etter nedrykket under Scott Parker, og Gerrard er angivelig øverst på klubbens ønskeliste.

Ifølge journalist Alan Nixon vil Gerrard være ivrig etter å returnere til engelsk fotball, men han kan møte konkurranse om jobben. En annen kandidat som nevnes er Craig Bellamy, som for tiden er landslagssjef for Wales, men som også har blitt koblet til Celtic. Gerrard har tidligere hatt suksess som manager i skotsk fotball, hvor han ledet Rangers til ligatittelen. Han innrømmer imidlertid at han angrer på at han forlot Rangers for å ta over Aston Villa.

Han erkjenner at nivået i Premier League var et betydelig steg opp, og at han kanskje burde ha blitt værende i Skottland for å samle mer erfaring. Han uttrykte skuffelse over manglende klare løfter om videre investeringer fra Rangers etter ligaseieren, noe som gjorde Premier League-tilbudet mer fristende. Han understreker at han ikke har noe negativt å si om Aston Villa, men erkjenner at oppholdet der ikke fungerte som planlagt og at han tar ansvar for det.

Gerrards potensielle ansettelse i Burnley vil representere en betydelig satsing for klubben, som nå må bygge seg opp igjen etter nedrykket. Han bringer med seg en imponerende CV som spiller og manager, samt en sterk vinnermentalitet. Utfordringen for Gerrard vil være å gjenopprette Burnleys momentum og lede dem tilbake til Premier League. Samtidig vil han måtte håndtere forventningene og presset som følger med å trene en klubb med ambisjoner om å rykke opp.

Situasjonen rundt Scott Parker er fortsatt uavklart, og hans fremtid i klubben er usikker. I tillegg til Gerrard og Bellamy, kan andre kandidater dukke opp i løpet av de kommende ukene. Fokuset for Burnley ligger nå på å finne den rette personen til å lede klubben inn i en ny æra





