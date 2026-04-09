Østfold Energi satser stort på datasentre og kraftproduksjon

Østfold Energi utvider sin virksomhet med fokus på både datasentre og produksjon av vannkraft. Nye datasenterprosjekter planlegges i nærheten av Hasle Trafo og i Våler kommune, mens kraftproduksjonen økes gjennom bygging av nytt kraftverk i Lærdal.

Hasle Trafo beskrives som en skjult diamant. Dette er et viktig knutepunkt for strømutveksling med Sverige, og er derfor et ypperlig sted for å forsyne datasentre med strøm. Rett i bakkant av trafo-stasjonen og et boligområde planlegges et datasenter som vil kreve hele 300 MW i strøm. Dette prosjektet, kalt DC Sarpsborg, er lokalisert rett ovenfor Hasle Trafo og i nærheten av Glomma. Området er planlagt ferdig regulert i 2027 og er på hele 2152 dekar.

Østfold Energi har allerede inngått avtaler med grunneiere for 1700 dekar av dette området. Det forventes at Statkraft vil presentere en datasenter-kunde i løpet av høsten. Dette datasenteret vil ha et energibehov tilsvarende 300 MW, noe som understreker betydningen av en stabil og kraftig strømforsyning i området.\I Våler kommune har Google inngått en avtale om å bygge et massivt datasenter som skal bruke hele 480 MW. Dette området, som er omringet av et stiplet område, strekker seg over 2111 dekar. Direktør Morten Karlsen og administrerende direktør Oddmund Kroken er begge sterkt engasjerte i utviklingen av datasentre. De mener at datasentrene er en viktig faktor for å skape arbeidsplasser i fylket. Samtidig understreker ledelsen i Østfold Energi at produksjon av vannkraft fortsatt er selskapets hovedprioritet, og står for over 95 prosent av inntektene. Dette viser en balanse mellom å utnytte eksisterende infrastruktur for datasentre og å opprettholde fokus på tradisjonell kraftproduksjon. Denne balansen er avgjørende for bærekraftig vekst i regionen.\Østfold Energi investerer også i utvidelse av sin kraftproduksjon. I Gravdalen i Lærdal er de i ferd med å bygge et nytt kraftverk inne i fjellet, på hele 1500 meters høyde. En tunnelboremaskin er i full sving for å lage en tunnel med et fall på 300 meter. Når kraftverket står ferdig vil det øke strømproduksjonen med hele 60 GWh. Østfold Energi har i over åtte år jobbet aktivt for å etablere datasentre i fylket. Selskapet ser på fylkets posisjon som Nordens største nettpunkt for utveksling av kraft mellom Norge og Sverige som en stor fordel for å tiltrekke seg datasentre. Samarbeidet med Google om å tilrettelegge for et nytt stort datasenter i Østfold har skapt interesse. Rødts Sofie Marhaug har kritisert planene og karakterisert dem som helt uakseptable. Hun mener at man ikke kan bruke all kraften på å bli verdens grønne minnepinne. Nå utvikler Østfold Energi et enda større område for etablering av datasentre rett ved Hasle Trafo utenfor Sarpsborg, noe som understreker selskapets ambisjoner innen datasenter-markedet





Datasenter-boom i Østfold: Østfold Energi satser stort

