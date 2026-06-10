Stillhet om bistandskutt: Hvor ble solidariteten av?

Debatten om kutt i norsk bistand har avslørt en påfallende mangel på engasjement fra venstresiden, særlig Rødt og SV. Mens regjeringen omprioriterer midler til flyktninger i Norge, forblir de fattigste de store taperne.

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det klart at regjeringen kutter i bistanden for å dekke økte utgifter til ukrainske flyktninger i Norge. Dette betyr at verdens fattigste må betale for innenlandske prioriteringer.

Debatten har vært preget av stillhet fra partiene på venstresiden, særlig Rødt og SV, som ellers profilerer seg som forkjempere for internasjonal solidaritet. Mens Høyre og Venstre har kritisert kuttet, har Rødts Mímir Kristjánsson vært påfallende taus. SV la vekt på mindre delseire, som støtte til arbeid mot plastforurensning, uten å ta opp hovedproblemet: at størstedelen av bistandskuttet ble videreført.

Kuttet i bistandsbudsjettet er ikke et isolert fenomen, men del av en større trend der globale hensyn viker for nasjonale interesser. Norge har lenge vært ansett som en pådriver for utvikling, men årets revisjon viser at forpliktelsene svekkes når presset øker. Ifølge flere utviklingsorganisasjoner rammer kuttene direkte helseprogrammer, utdanningstilbud og humanitær hjelp i noen av verdens mest sårbare områder. Samtidig har regjeringen valgt å opprettholde andre poster, noe som reiser spørsmål om prioriteringene.

Reaksjonene fra venstresiden har vært skuffende. Rødt, som ofte taler mot økonomisk urettferdighet, har ikke markert seg i debatten. SV, på sin side, fokuserte på små gjennomslag i stedet for den prinsipielle kampen. Dette står i sterk kontrast til tidligere år da partiene gikk i bresjen for økt bistand.

Stillheten kan tolkes som en aksept av at bistand er et nedprioritert område når økonomien strammes. Det er et faresignal for den internasjonale solidariteten som Norge tradisjonelt har stått for. Bistand er ikke veldedighet, men et virkemiddel for å redusere global ulikhet. Forskning viser at investeringer i helse og utdanning gir langsiktige gevinster både for mottakerland og for Norge.

Når slike midler omdirigeres, rammes de som allerede lever på minstepensjon. Spørsmålet er ikke bare hvordan budsjettet balanseres, men hvem som må bære byrden. I år er svaret klart: verdens fattigste. Det burde ha utløst sterkere motstand fra partier som hevder å sette solidaritet høyt. Stillheten taler sitt tydelige språk om prioriteringene i norsk politikk





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