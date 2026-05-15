Stjernens privatfly har forlatt Sveits etter bilkrasj

Tiger Woods' privatfly har forlatt Sveits etter en lengre opphold i Europa. Bakgrunnen for oppholdet er en dramatisk bilulykke i slutten av mars, hvor Woods krasjet og veltet med bilen sin under en forbikjøring i nærheten av hjemmet sitt i Florida. Golflegenden ble pågrepet etter at han viste tegn til å kjøre i påvirket tilstand, men ble løslatt mot kausjon. Siden skal Woods ha befunnet seg i Sveits i 40 dager for å gjennomgå et rehabiliteringsprogram. Samtidig som flyet har landet i USA, kommer det nye opplysninger om den rettslige prosessen mot golfstjernen.

Det er Daily Mail som skriver at stjernens privatfly har forlatt Sveits . Flyet landet i Florida onsdag etter et lengre opphold i Europa. Det er foreløpig ikke bekreftet om 50-åringen selv var om bord på flyet.

Bakgrunnen for oppholdet i Sveits er den dramatiske bilulykken i slutten av mars. Woods krasjet og veltet med bilen sin under en forbikjøring i nærheten av hjemmet sitt i Florida. Golflegenden ble pågrepet etter at han viste tegn til å kjøre i påvirket tilstand. Han blåste 0,0 i alkometeret, men nektet å avgi urinprøve før han ble løslatt mot kausjon.

Siden skal Woods ha befunnet seg i Sveits i 40 dager for å gjennomgå et rehabiliteringsprogram. Nyheten om flyttingen kommer samme dag som årets andre major-turnering, PGA Championship, starter i Philadelphia. Woods deltar ikke i turneringen. Samtidig som flyet har landet i USA, kommer det nye opplysninger om den rettslige prosessen mot golfstjernen.

Ifølge den britiske avisen skal Woods' advokater ha blitt mer sikre på at 50-åringen kan slippe fengselsstraff





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tiger Woods Bilkrasj Privatfly Sveits Rehabiliteringsprogram Rettslige Prosesser PGA Championship

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sykkelgruppen samles etter dødsulykken: – En dypt tragisk hendelseKommunens kriseteam vil være til stede når sykkelgruppen samler seg onsdag kveld.

Read more »

Flere målinger etter rasismebråket: Frp står fjellstøttFire nasjonale målinger etter Frps rasismebråk viser det samme: Velgerne forlater ikke Sylvi Listhaug.

Read more »

Gladmelding til norske VM-fans: Prisene på buss i New York kuttes kraftig etter kritikkPrisene på skyttelbuss til VM-stadionet der Norge skal møte Senegal er kuttet voldsomt etter massiv kritikk fra fansen.

Read more »

To luftambulanser, fem ambulanser, brann, politi og Røde Kors rykket ut etter en sykkelulykke i EnebakkEn ny sykkelulykke må føres inn i en allerede dyster statistikk. Bilister blir tryggere i trafikken, men syklister blir ikke det. I fjor ble elleve syklister drept på norske veier. Manglende respekt for myke trafikanter langs norske veier er et åpenbart problem. Farlige forbikjøringer er dessverre altfor vanlig. Følger man diskusjoner om sykling i sosiale medier, ser man at urovekkende mange har en grunnleggende holdning om at veien tilhører bilen, og bilen alene. Syklister blir sett på som et irritasjonsmoment, et forstyrrende onde. Prinsippet om å dele veien er fortsatt vanskelig for mange å akseptere.

Read more »