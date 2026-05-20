Østlig del av Danmark opplever store grunnstøvlestyrke: Folk gir meldinger fra øya Fyn

Mer enn 30 kilometer sør for København, registrerer Meteorologen Peter Tanev som en av de største jordskjelvene, som har rammet Danmark på et tidspunkt.

Etter analyser foretatt ved flere institusjoner, ble møltekraften oppjustert til 3,9, mensEpicenter var i Køge Bugt, rett ved østsiden av Øresund, med en antatt dybde på 17 kilometer.

Meteorolog Peter Tanev i TV 2 påpekte at det var et av de større jordskjelvene som har truffet på relativt kort tid. Skjelvets styrke hørte til på 3,9 på Escale av Richter, da meldinger fra folk over store deler av Sjælland og på øya Fyn, til tross for sine forholdsvis store avstander, meldte om at de hadde oppdaget rampesjelvet. Tidligere hadde meldingen vært om en styrke på 3,5, men denne har blitt oppjustert til 3,9. #Jordskjelv#København#Fyn#J sjælland#Skjelvet#Tinev





Earthquake Denmark Fyn Zealand Strength Peter Tanev

