Stoltenberg advarer om risiko i oljefondets USA-investeringer

Finansministeren advarer om konsentrasjonsrisiko i USA, men vil ikke trekke seg ut. Han mener det kan være like risikabelt å selge av som å holde på. Stoltenberg advarer også om at fremtidige avkastninger fra finansmarkedene kan bli lavere enn tidligere.
Konsentrasjonsrisiko i USA preget oljefondshøringen i Stortinget tirsdag. Inkludert obligasjoner står USA for rett over 51 prosent av oljefondets verdier. Men Stoltenberg vil ikke ut av USA , skriver Finansavisen.
– Amerikanske markeder har simpelthen vokst. Vi har vært med de store aksjeselskapene opp og fått store gevinster. Det er klart det er en fare for at det går ned, men å trekke seg ut av selskapene mener jeg også er en risiko, sier Stoltenberg til avisen.
Les også: Slår alarm: – En risiko vi aldri tidligere har sett På spørsmål fra Finansavisen om han har vurdert å sette tak for investeringer i viss sektorer, svarer Stoltenberg: – Det var mange som mente vi skulle ut av USA for mange år siden, også etter finanskrisen. Hadde vi fulgt de rådene hadde vi tapt hundrevis, kanskje tusenvis, av milliarder. I høringen tirsdag advarte også Stoltenberg om at inntektene fra finansmarkedene kan falle i framtiden.
– Det er ikke sikkert at vi i framtida vil tjene like mye fra finansmarkedene som vi har gjort tidligere, sier Stoltenberg ifølge Dagbladet/Børsen. Les også: Stoltenberg med kalddusj om oljefondet I redegjørelsen peker finansministeren på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer. Det er imidlertid langt fra sikkert at det fortsetter, framholder han.
– At det har gått bra så langt, er ikke noen garanti for at det går bra framover, sier Stoltenberg.
