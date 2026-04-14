Stoltenberg forsvarer Norges Banks uavhengighet i rentepolitikken

Finansminister Jens Stoltenberg avviser krav om å gripe inn i Norges Banks rentebeslutninger. Han understreker sentralbankens uavhengighet og mandat, mens SV etterlyser mer hensyn til husholdningenes økonomi.

NEW YORK, USA (NETTAVISEN): – Den norske sentralbanken er en uavhengig institusjon, og det er et bredt politisk flertall på Stortinget som støtter dette. Jeg var statsminister da vi innførte denne ordningen, og jeg er fremdeles overbevist om at det er en klok politikk, sier finansminister Jens Stoltenberg i et intervju med Nettavisen i New York.

Han svarer på kritikken fra SVs finanspolitiske talsperson Marthe Hammer, som mener Stoltenberg burde gripe inn for å hindre at rentenivået blir for høyt for norske husholdninger. Hammer har uttrykt bekymring over de høye rentene og deres påvirkning på folks økonomi, spesielt for unge etablerere og barnefamilier. Den nåværende styringsrenten ligger på fire prosent, mens flytende boliglånsrenter kan ligge opp mot seks prosent. Økonomer forventer at Norges Bank vil heve renten ytterligere ved neste rentemøte i juni, noe som forsterker presset på husholdningenes økonomi.

Stoltenberg, på sin side, understreker at han ikke har planer om å blande seg inn i Norges Banks rentesetting. Han peker på at sentralbanken er uavhengig og har et mandat som inkluderer hensyn til både prisstabilitet og høy sysselsetting. Han fremhever at Norges Bank allerede tar hensyn til flere faktorer enn bare inflasjon når de fastsetter renten, inkludert de bredere økonomiske forholdene og arbeidsmarkedet.

Stoltenberg er i USA for å delta på møter og besøke Norges Bank Investment Managements kontor, som forvalter Oljefondet. Han skal også delta på Det Internasjonale Pengefondets (IMF) vårmøte i Washington D.C. i løpet av uken. Temaet rundt høyere oljepriser er naturligvis aktuelt både i USA og Norge. Mens regjeringen i Norge har valgt å redusere bensin- og dieselavgiftene etter press fra Stortinget, mener Stoltenberg at det er uaktuelt å instruere Norges Bank om å senke renten.

Hammer i SV argumenterer for at finansministeren burde be sentralbanken vurdere andre faktorer enn bare prisveksten når renten skal fastsettes. Hun peker på utfordringene unge i etableringsfasen møter, spesielt knyttet til boligkostnader, som igjen påvirker inflasjonen. Hun fremhever også den krevende situasjonen i byggenæringen. Stoltenberg på sin side understreker at Norges Banks mandat krever at de også tar hensyn til målet om høy sysselsetting og at de allerede inkluderer dette i sine beslutninger.

Debatten om sentralbankens uavhengighet og rentesetting er ikke unik for Norge. En lignende diskusjon har preget den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), det siste året, men med motsatt fortegn. President Donald Trump har uttrykt ønske om å påvirke Fed's rentebeslutninger, men har møtt motstand fra både Federal Reserve-sjef Jerome Powell og politikere. Trump har flere ganger bedt Fed om å senke renten, men sentralbanken har ikke fulgt hans råd. Dette understreker at Federal Reserve, i likhet med Norges Bank, opererer uavhengig av politikere i spørsmål om rentesetting. Denne uavhengigheten er ansett som avgjørende for å opprettholde sentralbankens troverdighet og effektivitet i å oppnå sine mål om prisstabilitet og økonomisk vekst. Spørsmålet om balansen mellom politisk innflytelse og sentralbankens uavhengighet vil trolig fortsette å være en viktig debatt i mange land i tiden fremover, spesielt i perioder med økonomisk usikkerhet og høye renter.





