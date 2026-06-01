Stor AI-investering fra Alphabet og Anthopic - oljepris stiger på Midtøsten-spenning

Alphabet skal hente 70 milliarder dollar til AI-investering, mens Anthropic regner med SEC-godkjenning for børsnotering. I Norge endres navn på Kongsberg Digital, og Equinor får ny styreleder. Oljeprisen stiger på bakgrunn av Israels militære operasjon i Libanon.

De største teknologiselskapene investerer kraftig i kunstig intelligens. Alphabet , Google sin morter, planlegger å hente inn 30 milliarder dollar gjennom en aksjeemisjon og ytterligere 40 milliarder dollar over tid, ifølge en pressemelding.

Selskapet opplever stor etterspørsel etter sine AI-løsninger og -tjenester fra både bedrifter og forbrukere. Den innledende emisjonen forventes å starte i tredje kvartal 2026. I tillegg vil Berkshire Hathaway investere 10 milliarder dollar i Alphabet, fordelt likt mellom selskapets A- og C-aksjer, til en pris som er rundt 25 dollar lavere enn mandagens markedspris. Jan Erik Klepsland har meldt seg ut av styret i Northern Ocean med umiddelbar virkning, uten noen gitt forklaring.

Selskapet takker ham for hans bidrag og utnevner Adrian Geelmuyden, investementsdirektør i Seatankers Management, som ny styremedlem. Geelmuyden sitter også i styrene i Edda Wind, DOF Group og Archer. Anthropic, utvikleren av AI-modellen Claude, har sendt et utkast til en børsnotering til det amerikanske finanstilsynet SEC. Dette gir mulighet for en børsnotering etter SECs gjennomgang, avhengig av markedsforhold og andre faktorer. Iran har varslet at de vil stoppe meldingsutvekslingen med USA som protest mot Israel, ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

Meldingen førte til en stigning i oljeprisen til 95,5 dollar per fat, opp fra rundt 93 dollar. Kongsberg Digital, en leverandør av programvare og teknologiske løsninger, skifter navn til Falkor for å reflektere et skjerpet fokus på industriell intelligens. Oljeprisen (Brent spot) er også opp ca 2,5 prosent til 93,8 dollar per fat siden midnatt, drevet av økte bekymringer på grunn av Midtøsten-konflikten.

Klimagassutslippene fra kvotepliktige norske industribedrifter sank med 0,1 prosent i 2025, men miljømyndighetene understreker at kvotesystemet alene ikke er nok og at det trengs supplerende tiltak som Enova og økt utbygging av kraft og strømnett. Utslippene fra olje- og gassinstallasjoner på den norsk kontinentalsokkel økte med 0,6 prosent, noe som skyldes produksjonsstart på Johan Castberg-feltet og start av Jotun-skipet på Balder-feltet. Utslippene fra gassterminaler falt med 10 prosent, hovedsakelig på grunn av driftsstans på Equinors LNG-anlegg i Hammerfest.

For norskregulert luftfart falt de kvotepliktige CO2-utslippene med 4,7 prosent til 1,2 millioner tonn, tall som er ufullstendige fordi SAS rapporterer til Sverige. Utslipp fra internasjonale flyturer, regulert av FN, økte derimot med 18 prosent til 446.000 tonn. Equinors valgkomité anbefaler at bedriftsforsamlingen velger Jarle Roth som ny styreleder. Roth har vært styremedlem siden desember 2025 og har en bakgrunn fra ledende roller i Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Gruppen, Schat-Harding og Unitor.

Komitéen anbefaler også gjenvalg av Anne Drinkwater som nestleder, og av Finn Bjørn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen og Dawn Summers som styremedlemmer. Magnora Data Center kunngjør en planlagt rettet emisjon med et bruttoproveny på inntil 650 millioner kroner og en etterfølgende notering på Euronext Growth Oslo. Pengene skal brukes til å finansiere eksisterende og nye datasenterprosjekter, drift, arbeidskapital og generelle selskapsformål.

Magnora, som eier 100 prosent av aksjene, har forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for 100 millioner kroner i emisjonen. Sør-Koreas Kospi-indeks steg 4,2 prosent til et nytt rekordnivå, drevet av Softbanks varsel om investeringer på 53 milliarder dollar i AI-infrastruktur i Frankrike over de neste fem årene. Oljeprisen er videre opp i underkant av to prosent siden midnatt, med Brent spot på 93,3 dollar per fat i 06-tiden.

Det hentydes til at Israel har beordret styrkene sine til å rykke dypere inn i Libanon, noe som skaper nye bekymringer for at den skjøre våpenhvilen med den Iran-støttede Hizbollah-gruppen kan bli brutt





