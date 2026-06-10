Stor interesse for VM, men de fleste ser hjemme fra

Prisene under fotball-VM i USA blir debattert, men nordmenn trenger ikke bekymre seg for dyre transport. Mange arrangerer i stedet VIP-opplevelser i Norge. Der tiltrekker Norges kamper storInterest, og priser varierer kraftig.

Debatten om prisspørsmål i forbindelse med det kommende fotball-VM har pågått i flere måneder, både i Norge og internasjonalt. Kritikken har rettet seg mot høye billetter for transport, overnatting og arrangementer.

Likevel vil de aller fleste nordmenn se kampene hjemme fra, og behøver derfor ikke å betale dyre reiser til USA. For publikum som likevel ønsker en spesiell opplevelse i Oslo, er det tilbudt eksklusive VIP-pakker. På utestedet Lekter'n på Aker Brygge koster den dyreste pakken 50 000 kroner for Norges åpningskamp mot Irak. Pakken inkluderer en privat cabana med plass til inntil 15 personer, mat og drikke gjennom hele dagen, og gjestene kan komme og gå selvstendig.

Eieren,i Mat & drikke-gruppen, Joppe Gjelseth, sier at tilbudet er rettet mot en klientell som søker ekstra luksus, og at pakken utgjør en liten del av deres samlede tilbud. På Jordal i Oslo arrangeres det Fotballfesten, der et bord til Norge-Frankrike koster 1499 kroner for åtte personer. Arrangør JCP nevner at billettene på gulvet solgte ut på under en dag, og at prisen holdes uavhengig av hvilke lag som spiller.

De har også et gratis inngangstilbud dersom det er ledige plasser. I Falkenbergenes hockeyarena ble det arrangert en smakebit under Champions League-finalen, der 3500 personer kom. Ved Fiskepiren i Stavanger har de solgt ut Frankrike-kampen lenge, og er snart fullbooket til åpningskampen. Prisene varierer med ulike soner, og de billigste dagene koster rundt 500 kroner for en hel gruppe, mens VIP-bord til de mest attraktive kampene kan gå til 10 000 kroner for åtte personer.

Mathias Olsen Buberg ved Fotballfesten Bergen forteller at to av tre Norge-kamper allerede er utsolgt, og at dyreste bord koster 2000 kroner for åtte personer. Han sier prissnivetet er omtrent det samme som under EM 2024, og at publikum vet hva de får. I Bergen slippes også bord til sluttspillet rett etter kampen mellom Irak og Norge. Den generelle interessen for fotball-VM er svært høy, og mange publikumsarrangementer har solgt ut flere kamper langt før mesterskapet starter.

Samtidig er det etterspørsel etter både billige og dyre løsninger, og arrangørene legger til rette for et mangfoldig tilbud. Prinsesse Ingrid Alexandras valg om å fortsette studiene i Oslo etter tiden i Australia skiller seg fra tradisjonelt kongeligt atferd. Historiker Tor Bomann-Larsen kaller situasjonen helt spesiell i norsk sammenheng. Prinsessen vil ha mer tid sammen med familien og studerer som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo fra høstsemesteret 2026





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