Stor økning i minstepensjon for eldre - 8000 kroner ekstra

Stortinget har vedtatt en ekstraordinær økning på 8000 kroner for minstepensjonister, noe som representerer det største løftet på ti år. Økningen, som trer i kraft fra 1. mai, gir en prosentvis justering på 7,5 % for enslige og 8,1 % for gifte/samboende, og overstiger betydelig både pris- og lønnsvekst. For personer født i 1963 og senere gjelder imidlertid ikke denne økningen på grunn av nyere pensjonsregler. Gjennom en anlyse av utviklingen siden 2010 viser det seg at enslige minstepensjonister har hatt en bedre inntektsvekst enn lønnstakere, mens gifte/samboende har holdt omtrent tritt. Fremtidige endringer inkluderer en gradvis økning i aldersgrensen for alderspensjon, potensielt til 68 år i 2044 og 69 år i 2055, samt at satsene for yngre vil bli regulert med lønnsvekst fremfor en kombinasjon av pris- og lønnsvekst.

Personer født i 1963 eller senere får pensjonen beregnet bare etter nytt regelverk, og omfattes derfor ikke av økningen i minstepensjon. - Men disse er fortsatt relativt unge. 1963-kullet er ennå ikke 67 år, de fyller først i 2030, sier Farstad.

Han har regnet på hva økningen av satsene for minstepensjon for enslige og gifte/samboende betyr i kroner og øre. Tallene (se faktaboks) viser hva minstepensjonistene hadde i april, og hva de har fått etter økningen som følge av trygdeoppgjøret og de 8000 ekstra kronene som kom med enigheten i revidert budsjett. Minstepensjonen har økt flere ganger opp gjennom årene, først og fremst for enslige, men det har aldri vært gitt et så stort kronetillegg til minstepensjonistene som nå.

- Men det er klart: Pensjon reguleres som regel svakere enn lønnsveksten, og minstepensjonister har lav inntekt i utgangspunktet. Derfor er det svært viktig med et ekstra løft. Kronetillegget på 8000 kroner er det største løftet som er gitt de siste ti årene, sier Farstad, og legger til: - Og når det kommer i tillegg til den prosentvise oppreguleringen i trygdeoppgjøret, vil det merkes - både for enslige og for gifte og samboende.

Økningen som det ble enighet om i Stortinget, innebærer at minstesatsen for enslige øker med 7,5 prosent fra 1. mai, mens satsen for gifte/samboende øker med 8,1 prosent. - Dette gir mer å rutte med for minstepensjonistene ettersom det er betraktelig høyere enn pris- og lønnsvekst (anslått til 3,5 prosent og 4,4 prosent i år), sier Ole Christian Lien, pensjonsekspert i Nav.

Disse satsene gjelder for minstepensjonister født i 1953 og tidligere, det vil si alderspensjonister som er ca. 73 år og eldre i 2026. - De som er født i perioden 1954-1962. er delvis omfattet av nye opptjeningsregler, og dermed delvis omfattet av guaranteipensjon i stedet for guaranteipensjonsnivå, sier han. De som er født i 1963 og senere, er fullt ut omfattet av nye opptjeningsregler, og det er da satsen for guaranteipensjon som vil bli minstepensjonssatsen.

Lien har sett på utviklingen i minstepensjonssatsene for enslige og for gifte/samboende i årene 2010 til 2026. Han har omregnet satsene til hva det tilsvarer i 2026-priser, og finner at satsen for minstepensjon for enslige har økt 28 prosent mer enn prisveksten i perioden 2010-2026, mens satsen for gifte/samboende har økt med 15 prosent. - Dette viser at minstepensjonistene har fått mer å rutte med.

Satsene har økt mer enn prisveksten i de fleste år, med noen unntak i år der det ble uventet høy prisvekst. Dette skjedde sist i 2022. Dette viser i hvilken grad minstepensjonister har en inntektsutvikling som holder tritt med inntektsutviklingen for lønnstakere. - Her finner jeg at minstesatsen for enslige har økt 10 prosent mer enn lønnsveksten siden 2010.

Enslige minstepensjonister har altså hatt en bedre inntektsutvikling enn lønnstakere i denne perioden. Satsen for gifte/samboende har gått ned med 1 prosent sammenliknet med lønnsveksten i perioden 2010-2026. - Det viser at gifte/samboende minstepensjonister har en inntektsutvikling omtrent i takt med utviklingen for lønnstakere i denne perioden. Årsaken til at satsen for gifte/samboende har gått marginalt ned sammenliknet med lønnsveksten, forklarer han slik: - Hovedregelen er at satsene blir regulert med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst.

At Stortinget har vedtatt ekstraordinære økninger ut over dette, trekker i motsatt retning. Det er årsaken til veksten i faste lønninger for enslige, og til at satsen for gifte/samboende nesten har holdt tritt med lønnsveksten. Minstepensjonen gjelder gitt at du har 40 års trygdetid (omtrent tilsvarende botid i Norge mellom 16 og 67 år), og er lavere dersom du har kortere botid. - En del minstepensjonister vil ha andre inntekter ved siden av minstepensjonen fra Nav.

Det kan for eksempel være bostøtte, tjenestepensjon eller AFP (i og med at mange minstepensjonister har vært noe i arbeid), sier Lien. I dag har du ubetinget rett til alderspensjon fra 67 år, uavhengig av hvor mye pensjonsopptjening du har. 67 år er dermed aldersgrensa for å ta ut minstepensjon (minste pensjonsnivå og/eller guaranteipensjon) for dem med liten eller ingen pensjonsopptjening. Satsene for minstepensjon blir som hovedregel regulert hvert år med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst.

- Det tilsier at satsene som oftest vil øke mer enn prisveksten, men noe mindre enn lønnsveksten i samfunnet, sier Ole Christian Lien i Nav. I Pensjonsforliket i Stortinget ble det enighet om flere endringer som vil få betydning for minstepensjonister fremover: Aldersgrensa for ubetinget rett til alderspensjon vil gradvis øke, i takt med 2/3 av økningen i levealder. Slik prognosene er nå, kan aldersgrensa ha økt til 68 år i 2044 og 69 år i 2055, ifølge Nav.

For dem som ennå ikke er alderspensjonister, vil satsene for minste pensjonsnivå og guaranteipensjon bli regulert med lønnsvekst, i stedet for gjennomsnittet av pris- og lønnsveks





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minstepensjon Pensjonsøkning Garantipensjon Nav Trygdeoppgjør Revidert Budsjett Alderspensjon Pensjonsreform Pensionsnivå Inntektsutvikling Prisvekst Lønnsvekst Stortinget Eldre Enslige Gifte Samboende 8000 Kroner Trygdetid Aldersgrense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stortinget med viktig vedtak om pensjonMed større aksjeandel på sparingen kan fripolisene endelig vokse i verdi og rundt 600.000 nordmenn få mer utbetalt i pensjon.

Read more »

Stortinget vedtar forslag for å styrke jordmortjenesten og utdanningen av jordmødreStortinget har vedtatt fire forslag for å styrke jordmortjenesten og utdanningen av jordmødre. Dette er gode nyheter for Sanne Steen og hennes fremtidige kolleger.

Read more »

Revidert nasjonalbudsjett: Ap trosser Stortinget – øker ikke kompensasjonen til skadde oljepionererOljepionerene er rystet over at regjeringen nekter å øke erstatningen, slik Stortinget krevde. – Det er uaktuelt å forhandle om kompensasjon før regjeringen har levert på stortingsvedtaket, sier Rødt-lederen.

Read more »

Harald Magnus Andreassen: Svak pengedisiplin på StortingetSjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener budsjettavtalen viser svak pengedisiplin på Stortinget. Avtalen om revidert nasjonalbudsjett har en ramme som ligger 5,6 milliarder kroner over regjeringens opprinnelige forslag. Blant gjennomslagene er at Stad skipstunnel – Det er tragisk at et prosjekt som gjennom mange vurderinger har endet med en klar konklusjon om at det ikke er verdt pengene, nå likevel blir gjennomført, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1, til Finansavisen. Andreassen tror ikke den økte pengebruken vil slå synlig ut i Norges Banks rentevurderinger ved rentemøtet i juni. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.

Read more »