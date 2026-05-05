Stor kveld på Emirates og Carlsen vant – VM-nedtur for norsk hockey

Arsenal møter Atletico Madrid i Champions League-semifinale, Magnus Carlsen vant i Malmö, og det er skademeldinger fra norsk hockeyforbund.

Det er duket for et stort oppgjør på Emirates når Martin Ødegaards Arsenal møter Alexander Sørloth og Atletico Madrid . Arsenal stiller med følgende lagoppstilling: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Eze, Rice, Lewis-Skelly - Saka, Gyökeres, Trossard.

Ødegaard uttrykker entusiasme for å spille en Champions League-semifinale på hjemmebane og oppfordrer laget til å nyte øyeblikket og gi alt. I sjakkturneringen i Malmö har Magnus Carlsen vunnet over kinesiske Zhu Jiner i den femte runden. Dette kom etter Carlsens første tap i turneringen tidligere i uken. Carlsen hadde et klart overtak med hvite brikker og tvang frem Zhus oppgivelse etter 37 trekk.

Med tre poeng etter fem runder, venter nå kamper mot Andy Woodward og det tyrkiske talentet Yagiz Kaan Erdogmus. Carlsen har fokusert mer på hurtigsjakk de siste årene, men deltar nå i en klassisk sjakkturnering før han reiser til Norway Chess i Oslo fra 25. mai. Norsk hockey får et avslag for VM-deltakelse. Patrick Thoresen bekrefter at Lilleberg ikke kan delta i VM på grunn av ytterligere behandling for en skade i ansiktet han pådro seg tidligere i sesongen.

Det er også usikkert om Stian Solberg blir klar, da han er involvert i AHL-sluttspillet. Zuccarello er opptatt med NHL-sluttspillet, og Brandsegg-Nygård spiller AHL-sluttspillet. Nicolai Budkov Kjær tapte kvalifiseringskampen til Roma Masters mot Dalibor Svrcina, og vil dermed ikke direkte kvalifisere seg til Wimbledon. Ole Sæter er fortsatt skadet og vil være ute i noen uker til.

Edin Terzic, tidligere trener for Erling Braut Haaland, skal lede Athletic Bilbao fra neste sesong





