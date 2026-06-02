Stor nedgang i sveitsiske klokkeeksport til USA i april

Sveits' totale eksport av klokker falt med 16,6 prosent i april sammenlignet med neste måned i fjor, drevet av et kraftig fall i leveranser til USA.utenfor USA er trenden positiv.

TOLLRUSH I FJOR: Fjorårets tolldrevne hamstring danner et høyt sammenligningsgrunnlag for sveitserurenes april-tall i år. Her Rolex-ur utstilt hos en forhandler i New York. De totale leveransene var ned med hele 16,6 prosent, til 2,1 milliarder sveitsiske franc.

Hittil i år er eksporten dermed ned 3,9 prosent. Utviklingen i april ble dominert av eksporten til USA, som stupte 56,4 prosent sammenlignet med april i fjor. April i fjor ble preget av at forhandlere hamstret sveitsiske klokker før president Donald Trumps innføring av nye tollsatser i USA, og de sveitsiske klokkenes eksport over Atlanteren økte da med hele 149 prosent, ifølgeDet ble stor oppstandelse da Audemars Piguet og Swatch lanserte lommeuret Royal Pop i plast til 4.600 kroner.

Nå forsøker kjøpere å selge klokken videre for over 20.000 kroner. Ekskluderes USA fra tallene, var Sveits' totale klokkeeksport i april i år opp 3 prosent. Og så langt i år er eksporten opp 1,7 prosent, fortsatt ekskludert USA. Markedet preges imidlertid også av konflikten i Midtøsten, og Sveits' eksport til De forente arabiske emirater var ned 9,5 prosent i april, mens leveransene til Saudi-Arabia og Qatar falt henholdsvis 17,3 og 12,0 prosent.

Nedgangen i april var synlig i nær samtlige kategorier, ifølge FH. For klokker laget av edle metaller var det en eksportnedgang på hele 24,3 prosent i april, mens stålmodeller falt 18,1 prosent. Stadig flere velstående amerikanere skaffer seg ekstra statsborgerskap og oppholdstillatelser. Rådgivere beskriver en eksplosiv etterspørsel: - Amerikanere skjønner det nå.

Prisklassen med det største eksportfallet i april var klokkene til mer enn 3.000 sveitsiske franc - 35.000 kroner. Her var nedgangen i april på 19,0 prosent. Kun klokkene til mellom 200 og 500 franc - mellom 2.360 og 5.900 kroner - noterte en økning i eksporten, på 7,7 prosent. Asia var samtidig et lyspunkt, med en økning på 17,1 prosent i eksporten til Kina og 13,5 prosents økning i Hongkong-leveransene, ifølge Bloomberg





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Sveitsiske Klokker Eksport USA Toll Kina

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