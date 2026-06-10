Stor skattekriminalsak: Fem anmeldt for organisert fradragsbedrag

Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet gjennom tusenvis av fradragskontroller. Fem tilretteleggere er allerede anmeldt, og flere forventes. Feilaktige fradrag på 1,9 milliarder kroner er funnet, noe som fører til tilbakebetaling, høy tilleggsskatt og politietterforskning.

Skatteetaten har gjennom en omfattende kontrollkampanje avdekket en stor og organisert skattekriminalitet. Etaten har gjennomført flere tusen fradragskontroller, både på årets skattemeldinger og på tidligere meldinger, og funnet feil i mer enn sju av ti utvalgte saker.

Hittil er fem personer anmeldt for å ha fungert som tilretteleggere, men det forventes flere tiltak. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark beskriver dette som en av Skatteetatens mest alvorlige kontrollsaker på mange år. De avdekket feilaktige fradrag til en verdi av 1,9 milliarder kroner, hvilket tilsvarer omtrent 420 millioner kroner i forsømt skatteinntekt. Konsekvensene inkluderer krav om tilbakebetaling med renter, tilleggsskatt på opptil 60 prosent og politianmeldelser.

Noen tilretteleggere skal ha bistått opptil hundre skattepliktige, og det er tegn til at tjenesten er betalt. Etaten advarer both skattepliktige og tilbydere av slike tjenester mot å tiltrekke seg slik aktivitet





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