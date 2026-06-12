Stor strid om Norges kraft og framtid: Datasenter versus tradisjonell industri

En intens debatt føres om Norges energitilgang, der datasenterbedrifter som Bulk Infrastructure og Nscale ønsker å bruke store deler av vannkraften. NVE-direktør Kjetil Lund advarer om at datasentrene er jokeren for kraftutviklingen, mens tradisjonell industri frykter høyere strømpriser. Ledere fra både ny og gammel industri insisterer på at all kraftbruk må være verdiskapingende for landets velferd.

I en viktig debatt om Norge s energiframtid legger to av landets største aktører innen datasenter, Bulk Infrastructure og Nscale , fram visionene sine for å utnytte Norge s enorme vannkraftressurser.

NVE-direktør Kjetil Lund beskriver datasentre som jokeren for utviklingen av det norske kraftsystemet, og påpeker at over 130 datasenter i strømnettkøen nå ber om i alt over 11.000 megawatt, tilsvarende omkring en tredel av all eksisterende vannkraftproduksjon i Norge. Til tross for denne enorme etterspørselen, er det ikke planlagt mye ny kraftproduksjon de neste årene, noe som skaper et press på politikerne til å ta stilling til hvordan denne pågangen skal håndteres.

Bulk Infrastructure, som søker om en utvidelse på 600 megawatt til et gigantisk datasenter i Vennesla, hevder at prosjektet vil skape opptil 5000 arbeidsplasser i fasen og 500-1000 varige stillinger. Daglig leder Jon Gravråk understreker at det viktigste for Norge er å ha verdiskapingende industri, og at landet må bruke sin naturlige fordel som et kraftrikt land til å skape value og velferd.

Hans budskap er at hvis en industri ikke klarer å skape verdi på kraften, bør man vurdere å overføre ressursene til noe som klarer det. Han advarer mot å stå på ett bein og hevder at variert industri er nøkkelen. Den tradisjonelle industrien, som smelteverk, frykter at den store etterspørselen fra datasentrene vil drive opp strømprisene og true konkurranseevnen deres. Nscale, med Aker som største eier, har allerede mange søknader i Nord-Norge som tilsammen utgjør 1757 megawatt.

Skandinavia-sjef Stian Jenssen hos Nscale sier at det er viktig å ha et næringsliv som tjener penger, ellers er det ikke levedyktig. Motforestillingen er at datasenterindustrien, til tross for sine store kraftbehov, potensielt kan skape høyere verdi per enhet energi enn mange tradisjonelle industrier, samtidig som den tilfører ny teknologi og kompetanse.

NVE-sjefen mener derfor at Norge må ha en åpen og offentlig samtale for å balansere disse interessene og sikre at det utvikles et bærekraftig og mangfoldig energisystem som tjener hele samfunnet. Denne møtet mellom energimyndigheter, etablerte aktører og nye gigantiske datasenterbedrifter viser et Norge som står overfor en stor utfordring og en historisk sjanse. Landet har unike forutsetninger med billig og ren vannkraft, men må nåTA et valg om hva denne kraften skal brukes til.

Skal den forsynes tradisjonell industri som har vært ryggraden i norsk økonomi, eller skal den i større grad gå til nye, høyteknologiske sværtkraftkrevende industrier som kan skape annen type verdi og arbeidsplasser? Konklusjonen fra både Gravråk og Jenssen er at norsk industri må være verdibaseret og konkurransedyktig på verdensmarkedet. Derfor er ikke selve energibruken et problem i seg selv, så lenge den genererer tilstrekkelig økonomisk avkastning.

Den mengde av kraft som nåetterspørres, tilsvarer imidlertid nesten en tredel av dagens totale vannkraft, og med begrenset nyproduksjon vil dette nødvendigvis få konsekvenser for pris og tilgang for andre brukere. Disse spørsmålene vil sannsynligvis dominere energidebatten i Norge i årene som kommer, og krever samlet politisk lederskap for å sikre at overgangen skjer på en måte som bevarer både industrieventyret og velferden





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