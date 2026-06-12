Stor vannlekkasje i Storgata 5 rammer integreringstjenesten hardt

En omfattende vannlekkasje i Harstad sentrum har gjort kommunens enhet for integrering ubrukelig, og fører til redusert undervisning og lovbrudd.

Den 16. april 2026 oppsto en stor vannlekkasje i Storgata 5 , der Harstad kommunes Enhet for integrering holder til. Ifølge en gjennomgang av situasjonen er bygget betydelig skadet.

Maria Bøgeberg, leder for enheten, uttaler at vannlekkasjen er den største i Harstads historie. Hele bygget er så skadet at et omfattende renoveringsarbeid vil pågå utover sommeren og høsten. Begge etasjene som enheten disponerer er ubrukelige, og driften har vært sterkt begrenset siden hendelsen. Vannet har ødelagt gulv, vegger og elektriske anlegg, og det er fare for muggvekst.

Kommunen har iverksatt tiltak for å tørke ut bygget, men skadene er så omfattende at full restaurering vil ta flere måneder. Enheten har måttet stenge alle kontorer inntil videre, og ansatte har blitt sendt på hjemmekontor eller midlertidige arbeidssteder. Til tross for manglende lokaler har Flyktningetjenesten klart å opprettholde bosetting, boveiledning og veiledning utenfor kontorene. Deltakerne følges opp gjennom en kombinasjon av fysiske møter på alternative steder og digitale løsninger.

Voksenopplæringen har fått låne tre klasserom på Kulturskolen, noe som gir undervisning tilsvarende omtrent 50 prosent av introduksjonsprogrammet. Dette betyr at mange deltakere får redusert opplæring, noe som fører til forsinkelser i integreringsprosessen. Ansatte jobber i hovedsak hjemmefra når de ikke er i undervisning eller utadrettet arbeid. Bøgeberg påpeker at situasjonen har vært krevende for både deltakere og ansatte, og at den reduserte tilgjengeligheten har ført til lovbrudd fordi kommunen ikke oppfyller sine plikter i henhold til introduksjonsloven.

Dette medfører betydelig merarbeid når deltakerne skal ta igjen tapt programtid senere, noe som belaster kommunens ressurser ytterligere. Som midlertidig løsning skal enheten flytte til gamle Bergseng skole, med estimert flytting medio juni 2026. Der vil de kunne oppnå tilnærmet full drift, selv om det fortsatt vil være behov for å låne kontorfasiliteter på Helsehuset og Kulturskolen for ettermiddagsundervisning.

Kantinen på voksenopplæringen vil ikke være i drift i de midlertidige lokalene, og kantineansatte er midlertidig omplassert til andre tjenester i kommunen. Renoveringsarbeidet i Storgata 5 forventes å være ferdig til høsten 2027, men inntil da må enheten klare seg med midlertidige løsninger. Vannlekkasjen har avdekket sårbarheten i kommunens infrastruktur og understreker behovet for bedre vedlikehold av eldre bygg. Kommunen vurderer nå tiltak for å forebygge lignende hendelser i fremtiden, inkludert oppgradering av rørsystemer og bedre overvåkning.

I mellomtiden må ansatte og deltakere tilpasse seg en krevende hverdag med begrensede ressurser og midlertidige lokaler





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Vannlekkasje Harstad Integrering Storgata 5 Midlertidige Lokaler

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