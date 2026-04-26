Storbrann i Fitjar – Nødvarsel sendt ut

En alvorlig brann har brutt ut i Fitjar, og politiet har sendt ut nødvarsel til beboere i området. Brannen sprer seg i retning Korsvik, og et bolighus er evakuert. Brannhelikopter er rekvirert.

En alvorlig brann har oppstått i Fitjar , og situasjonen er fortsatt svært dynamisk. Brann- og beredskapsleder Trond Helge Søreide i Fitjar Brann og redning bekrefter overfor VG at han er fullt engasjert i hendelsen og ikke har tid til lengre samtaler.

Brannen ble først meldt rundt klokken 17:00 søndag ettermiddag, og har siden da eskalert. Politiet meldte klokken 19:40 at brannen var i ferd med å spre seg sørover, i retning av Korsvik, et område som nå er direkte truet. Brannmannskaper er på stedet og arbeider med å begrense spredningen, men røykutviklingen gjør oversikten vanskelig.

Et bolighus i øvre del av Korsvik er allerede evakuert, og politiet har sendt ut et nødvarsel til alle personer i området, med oppfordring om umiddelbar evakuering. Situasjonen krever rask handling og koordinering mellom ulike beredskapsinstanser. For å bekjempe brannen har det blitt rekvirert luftstøtte. Et brannhelikopter ble bestilt og forventet å ankomme stedet rundt klokken 20:00.

Senere, klokken 20:30, ble det besluttet å sette inn et ytterligere helikopter for å øke kapasiteten i slukningsarbeidet. I tillegg er Sivilforsvaret varslet og forbereder seg på å bistå. Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i politiet opplyser til NRK at den kraftige røykutviklingen gjør det vanskelig å få et presist bilde av brannens spredning og omfang. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen kan ha startet i et stormkjøkken.

Personen som benyttet kokeapparatet var den som først kontaktet politiet og meldte fra om hendelsen. Dette indikerer at brannen kan ha startet som en ulykke, men årsaken er fortsatt under etterforskning. Det er viktig å understreke at situasjonen er ustabil og kan endre seg raskt. Beboere i området oppfordres til å følge nøye med på oppdateringer fra politiet og brannvesenet, og å rette seg etter eventuelle instruksjoner.

Evakueringen av Korsvik er gjennomført for å sikre beboernes sikkerhet. Politiet og brannvesenet jobber nå med å etablere en sikkerhetsperimeter rundt brannområdet og å hindre ytterligere spredning. Den intense varmen og røyken utgjør en betydelig fare, og det er viktig at uvedkommende holder seg unna området. Brannvesenet benytter seg av all tilgjengelig teknologi og mannskap for å få kontroll over brannen.

Samtidig jobbes det med å kartlegge skadeomfanget og å vurdere behovet for ytterligere ressurser. Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, men etterforskningen vil bli iverksatt så snart situasjonen tillater det. Fokus nå er på å redde liv og eiendom, og å hindre at brannen sprer seg til andre bygninger.

Lokalsamfunnet i Fitjar er mobilisert for å bistå de evakuerte, og det er etablert et midlertidig oppsamlingspunkt hvor de kan få tak i mat, drikke og nødvendig hjelp. Brannvesenet takker for den store støtten fra lokalsamfunnet og oppfordrer alle til å følge med på oppdateringer





Brann Fitjar Korsvik Evakuering Nødvarsel Brannhelikopter Sivilforsvaret

