Storbritisk bokslegende Ricky Hatton er funnet død

Den tidligere verdensmesteren i bokse fra Storbritannia, Ricky Hatton, er funnet død i sitt hjem i Manchester-området. Politiet sier dødsfallet ikke oppfattes som mistenkelig. Hatton ble 46 år gammel.

Manche str boksesamband, inkludert Manchester Evening News og The Mirror, rapporterer om Hattons bortgang. Den 46 år gamle mannen skal ha funnet avdød i sitt hjem i Manchester -området. Britisk politi bekrefter funnet av en død person. Dødsfall et omtales ikke som mistenkelig. \– I dag mistet vi ikke bare en av Storbritannia s største boksere, men også en venn, en mentor, en kriger, skriver den britiske bokseprofilen Amir Khan på X.

– Som boksere forteller vi oss selv at vi er sterke – vi trener, vi svetter, vi tar imot slag, vi reiser oss. Men noen ganger skjer den vanskeligste kampen i stillhet, i sinnet. Psykisk helse er ikke svakhet. Det er en del av å være menneske. Og vi må snakke om det. Vi må strekke ut en hånd. Vi må støtte oss på hverandre, legger han til. \Nyheten om Hattons bortgang kommer bare kort etter at den tidligere verdensmesteren offentliggjorde at han skulle gjøre comeback i ringen. Den planlagte kampen var i Dubai i desember mot Eisa Al Dah. Hatton skulle fylt 47 år i oktober. Han har tidligere snakket åpent om sine utfordringer knyttet til psykisk helse og rusavhengighet. – Ricky, takk for alt. For kampene dine, dine øyeblikk, ditt pågangsmot. Takk for at du pushet oss, viste oss hva som er mulig, skriver Amir Khan. \46-åringen vant flere VM-kamper i løpet av et svært innholdsrikt karriere. Hatton tok VM-titlene både i lett weltervekt og weltervekt. Hans aggressive stil gjorde ham til en av de mest populære britiske bokserne i sin generasjon. Den avdøde legenden møtte verdensklasseboksere som Kostya Tszyu, Floyd Mayweather og Manny Pacquiao i minnerike oppgjør. I 2024 ble han innvalgt i boksesportens Hall of Fame





Dødsfall Ricky Hatton Boksing

