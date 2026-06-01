Stordalen sørger for fly og vannportal for VM-bronse-hockey, mens Avinor bidrar

Norge‑hockeylandslaget ble hyllet som VM‑bronsevinnere på Avinor‑Kust-lufthavnen. Stordalen ordnet fly, Avinor vasket med vannkanoner, og landslaget fikk en spesiell hellig å ta i landskampen med Sverige.

Petter Stordalen har ordnet med fly for ishockeylandslaget, og Avinor stiller med vannportal på Gardermoen ved ankomst mandag. Det norske hockeylandslaget tok VM-bronse søndag etter å ha slått Canada 3-2 etter spilleforlengelse.

Les også: Norge-heltene fortvilte: - Vi vil hjem ASAP Privatfly og vannkanonerI etterkant ble bronseheltene invitert av Norges Fotballforbund til å bli hyllet i pausen i mandagens landskamp mellom Norge og Sverige. Det bekreftet sportssjef Patrick Thoresen overfor Nettavisen søndag kveld. - Eneste fly som var ledig da vi gikk videre var mandag klokken 21.30, sa Thoresen. Derfor ba han om hjelp på X, slik at de kunne komme seg i tide hjem til hyllesten.

Les også: Avslører passdrama før VM Kort tid senere hadde kunne hotellmagnaten Petter Stordalen fortelle at han skulle stille opp med fly, og Avinor bidrar med en ekstra gest når ishockeylandslaget ankommer Gardermoen i ettermiddag. - Det skal vi selvfølgelig få til. Jeg har fått meldinger i dag fra hele flyplassen som er giret på å ta imot hockeyspillerne. Alt fra flygeledere til brannkorpset var giret på å få til vannportal, sier Monica Fasting i Avinor Oslo Lufthavn til VG.

Vil du se neste video? Putin blir hånet: - Er han full?1:11 Netflix slipper en ny dokumentar om det norske fotballandslaget. Der kommer landslagstrener Ståle Solbakken med en dristig påstand





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petter Stordalen VM-Bronse Avinor Gardermoen Ishockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canada-Norge: Norge vinner VM-bronsen mot CanadaDet var et dramatisk VM-kamppunkt da Norge slo Canada med 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1) etter 'sudden death'. Noah Steen var en stor seier for Norge.

Read more »

Bronsegutta reddet av Petter StordalenHockeylaget Bronse med bronsemedalje fra VM i Zürich, blir hyllet under landskampen mot Sverige på Ullevaal mandag kveld. Flytrøbbel gjorde at de ikke kunne komme hjem før mandag kveld, men nå blir de reddet av Petter Stordalen.

Read more »

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.

Read more »

Avinor bekrefter spesiell behandling for bronsehelteneDet norske hockeylandslaget skal få en spesiell behandling da de lander på Oslo Lufthavn mandag. Bronseheltene skal etter planen lande på flyplassen kl 17.00 før de reiser til Ullevaal Stadion hvor de skal bli hyllet under treningskampen mot Sverige.

Read more »