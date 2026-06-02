Store prisavvik mellom Spar og lavpriskjedene på smør

Denne uken selger Spar meierismør for 36,90 kroner, et massive priskuttet som har ført til hamstring. Det lave tilbudet kan føre til stor pågang i butikkene, og i verste fall tomme smørhyller hos Spar. Rune Nikolaisen, spareekspert, mener smør er et produkt som egner seg godt for hamstring, og at det er smart å kjøpe litt ekstra når prisene er såpass lave.

Denne uken selger Spar meierismør for 36,90 kroner. Det massive priskuttet har ført til hamstring. Da Nettavisen besøkte en Spar -butikk sentralt i Oslo tirsdag morgen, var alt smøret revet vekk, og betjeningen hadde hengt opp en plakat med 'Tomt for smør'.

At varene forsvinner raskt, overrasker ikke spareekspert Rune 'Gjerrigknarken' Nikolaisen, som reagerer på det uvanlig lave tilbudet. – Det er lenge siden jeg har sett et så godt tilbud på meierismør, sier han. Forskjellen mellom lavpriskjedene og kampanjeprisen hos Spar er på hele 23 kroner per pakke. Det tilsvarer en besparelse på nær 40 prosent.

Hos lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra koster en halvkilos pakke nå 59,90 kroner. Rune Nikolaisen tror tilbudet kan føre til stor pågang i butikkene – og i verste fall tomme smørhyller hos Spar. – Det er jo et reelt kongetilbud det der altså, hos Spar. Så er det bare å håpe at de har nok, sier han.

Han peker på at mange trolig vil benytte anledningen til å kjøpe flere pakker når prisforskjellen er så stor. Kan man fryse ned meierismør? Gjerrigknarken mener smør er et produkt som egner seg godt for hamstring. Forbrukere som er bekymret for holdbarheten, trenger ifølge spareeksperten ikke å stresse med å bruke opp alt med én gang.

Han anbefaler å fryse ned smøret dersom man har plass. – Hive det i fryseren! Så lenge man har plass, går det helt fint, sier Nikolaisen. Priskuttet kommer etter en periode med kraftige prisøkninger på smør.

Ifølge ferske pristall fra Statistisk sentralbyrå har smør blitt 10,5 prosent dyrere de siste 12 månedene. Ekspertens sparetips: Kan man fryse ned meierismør? Gjerrigknarken mener smør er et produkt som egner seg godt for hamstring. Forbrukere som er bekymret for holdbarheten, trenger ifølge spareeksperten ikke å stresse med å bruke opp alt med én gang.

Han anbefaler å fryse ned smøret dersom man har plass. – Hive det i fryseren! Så lenge man har plass, går det helt fint, sier Nikolaisen. Priskuttet kommer etter en periode med kraftige prisøkninger på smør.

Ifølge ferske pristall fra Statistisk sentralbyrå har smør blitt 10,5 prosent dyrere de siste 12 månedene. Kommunikasjonsansvarlig i Spar, Trine Lise Hedemann, sier butikkene får inn smør fortløpende. Hun opplyser at butikken i Dælenggata får ny leveranse i dag. Ved behov kan butikker innføre maksbegrensninger.

Dette er et populært tilbud som vi ønsker at alle kundene våre skal kunne ha glede av, sier Hedemann





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