Store utbyggingsplaner truer norske naturområder, advarer DNT

Områder som tilsvarer dagens bebygde areal i Norge er under planlegging og avsatt til utbygging, ifølge en ny rapport fra Den Norske Turistforening ( DNT ). Rapporten avslører bekymringsfulle tendenser i arealplanleggingen, der betydelige natur- og friluftslivsområder er utpekt for fremtidig utbygging.

Generalsekretær i DNT, Inger Lise Blyverket, reagerer sterkt på funnene: 'Vi står midt i en naturkrise. Likevel planlegger kommunene og staten å ofre enorme natur- og friluftslivsområder, og store deler av planene er lagt til noe av det mest verdifulle vi har av natur. Det er helt høl i hue.' Denne uttalelsen understreker den alvorlige bekymringen for tap av verdifulle naturområder og de potensielle konsekvensene for friluftsliv og biologisk mangfold.

Rapporten, utarbeidet av Norkart, har analysert arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven og tiltak etter sektorlovene. Det er første gang disse to plan- og tiltakstypene er analysert samlet. Analysen har identifisert hele 5557,5 kvadratkilometer – som tilsvarer 1,7 prosent av Norges fastlandsareal – avsatt til ulike formål. Dette arealet er omtrent like stort som Akershus fylke, og tilsvarer også dagens bebygde areal i hele Norge. Norkart understreker at det ikke er sikkert at det vil bli faktisk inngrep eller utbygging i alle disse områdene, men at de altså er avsatt til dette formålet.

Hovedvekten av disse arealene, hele 85 prosent, stammer fra kommunale planer, mens resten er knyttet til sektorlovgivning, med fokus på vindkraft og nettanlegg. Undersøkelsen avdekker en betydelig overlapping mellom planlagte utbyggingsområder og kartlagte friluftslivsområder og andre naturverdier. Hele 40 prosent av de planlagte områdene overlapper med slike viktige områder. Flere av disse områdene er kategorisert som viktige eller svært viktige for friluftsliv.

Rapporten viser også at en betydelig andel av de planlagte utbyggingene er rettet mot spesifikke formål: en fjerdedel av planene gjelder fritidsboliger, mens 2 prosent er lokalisert i strandsonen, og 6 prosent i områder med villrein. Dette gir et tydelig bilde av hvilke typer arealer som er mest utsatt for utbygging. Norkart peker på at summen av mange enkeltvedtak, tatt på tvers av sektorer og kommunegrenser, kan ha store, samlede konsekvenser for naturen.

Blyverket uttrykker bekymring for den gradvise nedbyggingen av natur: 'Bit for bit erstattes hundremetersskoger med næringsbygg, fjellnatur med kraftverk og strandsonen med privathytter. Her i landet er vi vant til å ha kort vei til de gode naturopplevelsene, men det er ingen selvfølge i fremtiden.' DNT understreker behovet for handling. De oppfordrer til bevissthet og ansvar for å sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve naturen.

Rapporten er en viktig påminnelse om at det haster å ta vare på naturen før det er for sent, og at helhetlig planlegging og vurdering av konsekvenser er avgjørende. Det er behov for en mer bærekraftig arealforvaltning for å balansere utvikling og vern av verdifulle naturområder. DNTs rapport setter fokus på en viktig utfordring i Norge, nemlig arealplanleggingens innvirkning på natur og friluftsliv.

Rapporten påpeker at mange av dagens planlagte utbygginger truer verdifulle naturområder, og at det er behov for en mer helhetlig tilnærming til arealforvaltning. Blyverket advarer om at små enkeltvedtak over tid kan få store konsekvenser for naturen. For å sikre fremtidige generasjoner tilgang til naturopplevelser er det viktig med en aktiv holdning til vern av natur.

Rapporten er ikke bare et varsko, men også en oppfordring til handling. Den understreker behovet for å revurdere dagens planer og prioritere vern av natur. Det er på tide å ta grep for å sikre at Norge også i fremtiden er et land med rik natur og gode muligheter for friluftsliv. Samfunnsdebatten bør fokuseres på å finne løsninger som balanserer utbyggingsbehov med vern av natur.

Det er viktig å huske at naturen er en ressurs som gir oss mange goder, og at vi må ta vare på den.





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

DNT advarar: Nedbygging av norsk natur er ute av kontrollEin ny rapport frå DNT avdekkjer omfattande nedbygging av norsk natur, med over 5500 kvadratkilometer sett av til utbygging. DNT krev nasjonal arealnøytralitet innan 2030 og ein «planvask» i kommunane for å stanse bit-for-bit-nedbygginga. Kritikarar åtvarar om konsekvensar for lokaldemokratiet og økonomi, medan DNT meiner nasjonal styring er essensielt for å sikre framtida for natur og friluftsliv.

Read more »

