Storelva-brann: Ingen personskader, men en person ivaretatt av ambulanse

Politiet melder om en boligbrann på Storelva på Kvaløya. Brannmannskap er på stedet for å forebygge at det ikke blusser opp igjen.

Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til melding om en boligbrann på Storelva på Kvaløya . Meldingen kom inn til politiet klokka 17.11. Det er ikke meldt om noen personskader.

En person er imidlertid ivaretatt av ambulanse, da vedkommende har pustet inn en del røyk.

"Det framstår som det har vært brann på en veranda eller nær tilknytning til denne. Ingen åpne flammer ved nødetatenes ankomst", opplyser politiet. Brannen er slukket, men brannmannskap er fortsatt på stedet for å forebygge at det ikke blusser opp igjen.

"Vi iverksetter etterforskning, blant annet med avhør av vitner på stedet. ", opplyser Troms politidistrikt. Vil du se neste video? - Det er ingen som fortjener å bo her2:54 Innsatsleder Kristian Holmenes Fredriksen i Tromsø brann og redning berømmer innsatsen til de første på stedet.

- De har gjort en fantastisk innsats, sier Fredriksen til Nordlys. Politiets innsatsleder på stedet Janne Merete Hansen er av samme oppfatning som kollegaen i brannvesenet. Allerede da nødetatene var på vei til stedet fikk de beskjed om at folk på stedet var i gang med slukningsarbeidet. - Den jobben som er gjort på stedet har medført at situasjonsbildet er noe helt annet enn hva det kunne ha vært, sier Hansen.

- Det er lagt ned en formidabel innsats. Brannårsaken er ikke kjent og vil være gjenstand for videre etterforskning, sier innsatslederen





